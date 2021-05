Ne mogu ni zamisliti da se maknem iz ovog ‘ficleka’ Lijepe Naše

Odličan je učenik Srednje škole Krapina i za koji dan imat će svjedodžbu tehničara za računalstvo. Od jeseni će biti na studiju, nada se da će upisati Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu i naposljetku diplomirati organizaciju poslovnog upravljanja: – Htio bih se baviti menadžmentom, raditi s ljudima – govori Tin Macan iz Radoboja, nedaleko od Krapine, pogledavajući na sat.

Naime, nakon razgovora s nama trebao je na sastanak Savjeta mladih u svojoj općini. Tin je i član Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije, zatim predsjednik Vijeća učenika svoje škole, predsjednik Vijeća učenika županije, član Nacionalnog vijeća učenika, organizator je Ljetne škole informatike, sporta i mašte... Voli boraviti u prirodi i snimati je, vješt je govornik, u Europskom parlamentu je ambasador junior, bio je u organizacijskom odboru nekoliko događanja u općini... Uostalom, nije bez razloga dobio na poklon privjesak za ključeve na kojem piše “rođen za lajanje”.

Smije se kad ga pitamo je li, s obzirom na silan angažman, bilo ponuda pristiglih iz neke od političkih opcija. Kaže da je imao prilike iz prve ruke vidjeti kako politika koči neke stvari, da je imao političke ponude, no niti ih je prihvatio niti je politički aktivan:

– Ispunjavam svoje građanske dužnosti, sad kad imam pravo glasa idem na izbore i uveo bih kažnjavanje za one koji to ne čine – odlučan je.

Govori nam da nikada nije htio slučaju prepustiti svoju budućnost pa dodaje kako ga je mama nakon prvog srednje “natjerala” da preko ljeta radi u skladištu u Humu na Sutli. Nije mu se baš išlo, no mamina je riječ, kako to i treba biti, bila presudna:

– Jako sam joj zahvalan zbog toga. Bilo mi je teško, bio sam umoran, ali naučio sam cijeniti rad tih ljudi, za razliku od onih koji samo prodaju zjake – iskreno će.

Da mu ne bi mama opet tražila posao, sljedeće se ljeto za sebe odlučio pobrinuti sam. Roditelji su ga pustili da na mjesec dana ode sam stanovati u Zagreb pa je posao tražio putem učeničkog servisa, slao e-mailove... Naposljetku se zaposlio na televiziji, na odjelu tehnike:

– Nikad neću zaboraviti kako ja, dečec, dolazim u dućan i uzimam papir za ruke, nešto što se uvijek podrazumijevalo da imaš doma, i ne razmišljaš odakle je. Tako sam zapravo upoznavao svijet odraslih – kaže Tin.

Sad kad ga je upoznao, jasno mu je da želi da taj njegov svijet ostane u Zagorju:

– Ne bih želio otići od kuće, ne mogu ni zamisliti da se maknem od ovog prelijepog “ficleka” Lijepe Naše. Zagorje se razvija, ne stojimo na mjestu. Ne uspijem li naći posao baš ovdje, nadam se da ću do njega moći putovati od kuće. Ili barem vikendom dolaziti doma. Kad su me iz Turističke zajednice zvali i pitali bih li sudjelovao u projektu Moja.hr, odmah sam prihvatio jer mi se svidio smisao projekta. Sad ću moći promovirati sve ono što sam do sada pokušavao i pokazati kaj Zagorje ima. Pomoći će mi prijatelji Marko, koji ima dron, i Karlo, koji će voziti kamo treba. Već sam kontaktirao s puno mladih vezano za projekt, svi su zainteresirani za njega, vole svoj kraj. A meni je bilo drago što nas ima. Onu priču o zagorskom jalu ja još nisam osjetio – govori Tin, s kojim stižemo u muzej Radboa, u kojem se može naučiti puno o povijesti Radoboja.

Ravnateljica Ivana Hazulin pokazuje nam izloške, a zatim nas vodi u muzej vinove loze, govoreći kako je najstarija okamina lista vinove loze, stara između 12 i 14 milijuna godina, pronađena upravo tu. Sanja Škrinjar, voditeljica ureda TZ-a Krapinsko-zagorske županije, i Martina Belina, u TZ-u zadužena za destinacijski menadžment, govore nam da se ovdje uistinu događa turizam koji traje 365 dana u godini te da gosti sve više za smještaj traže kuće za odmor, pa privatne iznajmljivače i potiču da idu u tom smjeru.

Što se tiče novih projekata, spomenut će “Vinograde s pogledom”, u sklopu kojeg bi putem web-platforme predstavili ovdašnje vinare čiji bi se proizvodi mogli kupiti u web-shopu. Još jedan projekt koji ih veseli provodit će s TZ-om Zagreba čiji će gosti postati i njihovi. U Zagorju se sve više razvija i cikloturizam, traže se i e-bicikli, za obilaske vinograda i brega... Ne biciklom, nego automobilom posjet Zagorju završavamo u klijeti Tinove obitelji. Ipak, nije to bila prilika da se uvjeravamo u njegove riječi kako su Zagorci dobri domaćini i veliki hedonisti, već smo zastali radi pogleda na vinograde. Uostalom, Tin se žurio na sastanak općinskog Savjeta mladih....

Na Stazi kroz krošnje možete odsvirati himnu

Nadomak spomeniku hrvatskoj himni “Lijepa naša”, na cesti Klanjec – Kumrovec, u zaštićenom krajobrazu Zelenjak, nalazi se nova turistička atrakcija Zagorja – 125 metara duga “Staza kroz krošnje”, otvorena na ovogodišnji Dan planeta Zemlje. Duž staze su informativne ploče s podacima biološke raznolikosti Zelenjaka, a na njoj se isprepliće tema glazbe. Promatračnica za ptice na ovoj je stazi prilagođenoj za osobe s invaliditetom u obliku gnijezda. U podnožju je glazbena ograda na kojoj možete, udarajući batićem po cijevima, odsvirati hrvatsku himnu.

U kripti samostana restaurirani sarkofazi bana i velikog župana

U kripti Franjevačkog samostana u Klanjcu izložena su dva restaurirana kositrena sarkofaga – hrvatskog bana Sigismunda te velikog župana varaždinske županije Emerika Erdödyja, čiji se sarkofag položen na četiri figure jelena ističe i u europskom kontekstu grobne plastike, tumači ravnateljica Kulturnog centra Snježana Horvatin. Muzeološka prezentacija sarkofaga prvi je dio planiranog projekta uređenja i stavljanja u muzejsko-turističku funkciju Centra za posjetitelje Putovima Lijepe naše i Kuće europskih himni.

Postanite pilot helikoptera na jedan dan u Heli centru

Muzej krapinskih neandertalaca u Krapini, muzej Staro selo u Kumrovcu, dvorci Veliki Tabor, Miljana, Gjalski... spomenik Seljačke bune, galerija Antuna Augustinčića u Klanjcu, park znanosti u Oroslavju, izletište Vuglec breg... Neke su to od prvih asocijacija na Zagorje koje su posjetitelji ovoga kraja već uglavnom vidjeli. No u Krapinskim Toplicama, poznatima ponajprije po termalnoj vodi, bazenima i bolnicama, nalazi se i Heli centar, u kojem možete postati pilot helikoptera na jedan dan i uz pomoć simulatora doživjeti adrenalinsko iskustvo letenja iznad različitih svjetskih odredišta.

