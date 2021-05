Tu je sve ‘laganini’. I Ante iz Omiša zaljubio se u ovaj kraj

Ima dvadeset i dvije godine i student je treće godine multimedije na Sveučilištu Sjever. Moglo bi se reći da je ljubitelj dronova – u svojoj kolekciji broji ih petnaestak. Među rijetkima je u Hrvatskoj koji pilotira i pravi FPV dronove (first person view) koji lete brzinom od 150 kilometara na sat, gornje granice do koje može u visine nema, sve dok je dovoljno gustog zraka da se propeleri vrte.

Zalemiš, isprogramiraš – i letiš

– Dijelove naručjem preko interneta. Zalemiš, isprogramiraš, sastaviš. I letiš. Sam dron je tristotinjak eura, skuplja je popratna oprema – naočale, baterija, radio – objašnjava nam Timon Terzić iz Varaždina. S prijateljem, ujedno i kolegom s fakulteta, 25-godišnjim Dariom Mikulekom iz Nove Vesi održava edukacije za dronove. Licencirani su predavači.

– Snimamo, fotkamo... Baš grizemo. Jednom smo trebali za kadar maglu, a nje nikako nije bilo. I onda me jednu noć u 2.17 nazvao Timon i rekao: “Vani je magla. Idemo.” Eto, takav je on – kaže Dario.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Bojan Horvat iz Drenovca kod Varaždinskih Toplica na četvrtoj je godine Fakultetu organizacije i informatike, smjer informacijsko i programsko inženjerstvo i radi u fotostudiju Marlon u Varaždinu: – Skupimo se da snimamo, a ne samo da ispijemo pivicu. Iz druženja puno toga nastaje. Meni baš odgovora ovaj naš mentalitet. Eto, Ante iz Omiša koji je tu došao studirati mi kaže da se zaljubio u ovaj kraj zbog ovdašnjih ljudi. Tu je kod nas tak’ nekak’ laganini – govori Bojan.

U sklopu projekta Moja.hr njih će trojica snimiti jednominutni video kojim će predstaviti svoju županiju. Ako i ne pobijede, zadovoljni su što će imati priliku predstaviti se na nacionalnoj razini kao i pokazati svoj kraj iz kojeg i ne pomišljaju otići:

– Sve što ti treba su posao i zabava. A ovdje je to sve dostupno. Za mlade ima i perspektive i aktivnosti u Centru za mlade –P4, tu su i koncerti, filmske projekcije, radionice, druženja... U posljednje je vrijeme oživjela rap scena. Bez obzira na to što puno naših prijatelja odlazi, mi mislimo da se i ovdje može biti ispunjen, da Varaždin ima sve što nam treba. Uostalom, sami si stvaramo sadržaje. Mi smo svi umjetnici. Mentalitet nam odgovara. Zaljubljenici smo u prirodu, planinarimo... Varaždin je grad biciklista. Za mlade posla ima u IT sektoru, na FOI-ju je više od 300 studenata informatike... – objašnjavajući dečki dok stižemo do Dravske park-šume koja slovi za glavno prirodno izletište Varaždinaca.

Preko mosta odlazimo ka dravskom kupalištu gdje su u tijeku radovi za predstojeću ljetnu sezonu. Drava je jedno od odredišta na koje bi dečki svakako poveli onoga tko im dođe u goste. Proveli bi ga, kažu, Varaždinom, starom jezgrom, odveli do Trakošćana, popeli se s njim na Ivanščicu...

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Obilazak završava u kleti

– Obilazak bismo završili u kleti. Kod nas to izgleda tako da kad k nekom dođeš baš i nema šanse da odeš – govore dečki čiji se radovi mogu vidjeti na stranici looma. film, Instagramu i Facebooku. Direktor turističkog ureda Varaždinske županije Miran Bojanić Morandini kaže da posljednjih godina sjever Hrvatske postaje sve zanimljiviji turistima željnim otkrivanja prirode, običaja i ljudi, uživanja u izvornim jelima, mirisima, užitka u vremenu i miru i neposrednom kontaktu s domaćinima. A Varaždinska županija gusta je mreža povijesnih gradića, antičkih nalazišta, srednjovjekovnih utvrda, feudalnih dvoraca, sakralnih objekata i spomenika... Kako bi turistima ponudila istodobno i kvalitetno i drukčije, ovdašnja je turistička zajednica pokrenula projekt “Kuće za odmor s pričom”. Tih kuća u ruralnom prostoru za sada ima 45, mnoge od njih su opremljene jacuzzijima, saunama i vanjskim bazenima.

– Do prije nekoliko godina ruralni dio Varaždinske županije nije imao smještajnih kapaciteta, a danas je privatni smještaj postaje perjanica županijskog turizma. Usporedimo li noćenja ostvarena u istom razdoblju lani s ovogodišnjim, evidentiran je rast od 8,66 posto. Svaka kuća za odmor dobiva od TZ Varaždinske županije Varaždinsku kištricu u kojoj su bučino ulje, med, namaz od koštica, lavanda, licitri i pekmez u kako bi svaku grupu gostiju dočekali proizvodi lokalnih OPGova. Tako prezentiramo autohtone proizvode iz naše županije – kaže direktor turističkog ureda Miran Bojanić Morandini najavivši novi projekt turističke zajednice – Agroturizam s pričom u kojem će, za početak, sudjelovati 15 OPG-ova iz županije.

Priča iz grofičinog ormara u Trakošćanu

Najljepši dvorac na sjeverozapadu Hrvatske zasigurno je Trakošćan, nastao krajem 13. stoljeća. Danas je to kulturno dobro, zaštićena povijesna cjelina koja se sastoji od dvorca, građevina uz dvorac, perivoja i park-šume s jezerom. Više od pola stoljeća u dvorcu djeluje muzej sa stalnim postavom. A otprije nekoliko dana ondje je subotom i nedjeljom izložba povijesnih kostima “Priča grofičinog ormara” autorice Lidije Gašar. Osim besplatnoga razgleda, moguć je najam haljina i muških odora te dječjih povijesnih haljinica, za fotografiranje

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 18.02.2021., Trakoscan - Najatraktivniji i najposjeciniji dvorac u Hrvatskoj izgradjen je u 13. stoljecu u sustavu utvrda Zagorske knezevine. Nakon raspada Zagorske knezevine dvorac je pripao obitelji Draskovic, a danas je u vlasnistvu Republike Hrvatske. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Na krovu Hrvatskog zagorja, na vrhu Ivančice

“Krov Hrvatskog zagorja” – planina Ivančica ili Ivanščica, oba se imena koriste – jedno je od omiljenih izletišta u ovome kraju. S 1060 metara vrh Ivanščice je najviša točka Hrvatskog zagorja, s kojeg se, naravno, pruža i najljepši pogled. Na najvišoj je točki željezna piramida – vidikovac s kojeg se vide zagorski bregi, Sljeme, slovenske Alpe, panonska nizina... Stotinjak metara od vidikovca je planinarski dom “Josip Pasarić”. Iako ova planina djeluje pitomo, planinari savjetuju oprez jer ima velikih strmina i golih stijena.

Biciklističke ture od dvorca do dvorca

Varaždin je grad biciklista, a na području županije četiri su cestovne i jedna djelomično offroad biciklistička utrka. Biciklom se tako može Dravskom biciklističkom stazom koja počinje u Italiji, na Toblaškom polju, u neposrednoj blizini izvora Drave, i prolazi kroz četiri države. Jedna od ruta u ovoj županiji jest Toplička koja vodi do Varaždinskih Toplica, grada s najstarijim termalnim toplicama u Hrvatskoj. Ruta Od dvorca starta u Starom gradu u Varaždinu i vodi do Trakošćana i na njoj se može vidjeti splet planina Ivančice, Strahinjčice, Maceljske i Ravne gore koje putem “izviru” jedna za drugom