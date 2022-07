'Ne mogu imati seks sa svojom suprugom, ali nemam taj problem s ljubavnicama'

– Imao sam sjajan seks sa ženama koje sam pokupio dok sam radio, ali ne mogu imati isto sa svojom suprugom. Ja sam muškarac od 37 godina, a moja žena ima 34 godine i lijepa je, ali otkako je prije tri godine rodila našeg sina, ne zanima je intima – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Radi kao predstavnik prodaje proizvoda frizerima pa često putuje diljem zemlje i odsjeda u različitim hotelima. Postaje usamljen pa skida vjenčani prsten i često poziva žene na piće i u hotelsku sobu.

– Imaju od 19 do 30 godina. Seks je odličan i nikad nemam problema s tim ženama. Ostavljam ih zadovoljnima i ponekad se spojimo drugi put ako se vratim u grad. Kažem im da je to samo malo zabave pa ne očekuju ništa. Žena mi nedostaje kad putujem, a kad sam kod kuće, ponekad pokušam imati seks s njom. Čini se da joj to ne smeta jer se nikad nije zamarala oko seksa. Ponekad mi samo da ono što želim jer osjeća da je to njena dužnost. Naš seksualni život bio je sjajan prije nego što smo postali roditelji i nadao sam se da će se tako nastaviti – zaključio je.

– Prestani varati. Nedostatak seksa sa suprugom najvjerojatnije je povezan s krivnjom koju osjećate jer ste je prevarili. Jeste li je pitali zašto je više ne zanima seks? Očito se ne osjeća tjelesno samopouzdano jer kada je u pitanju seks. Recite joj da je lijepa i da vam se još uvijek sviđa. Dajte joj do znanja da vam nedostaje veza koju ste nekoć imali i da biste se voljeli ponovno povezati. Pitajte je što možete učiniti da se ponovno oraspoloži. Spavanjem uokolo ugrožavate svoje i njezino seksualno zdravlje. Zato prestanite varati i usredotočite se isključivo na svoju ženu i ono što možete učiniti zajedno – odgovorila mu je Deidre.

