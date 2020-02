Narator inauguracije: 'Minutu do podne morao sam na toalet i trpio sam cijelo vrijeme'

Ljubimir Hlobik glas je inauguracije Zorana Milanović koji ja sebe kaže da je "voice-over" umjetnik. Osim svog, kako sam kaže "normalnog" posla na kojem provodi osam sati dnevno, Ljubomir se bavi kreativnim audio-konceptima, snima reklame, radi sinkronizacije... Ispričao nam je kako je i on postao dio inauguracije:

- Došao je poziv za samu inauguraciju da budem službeni voditelj, odnosno narator, kako se to fino kaže. Mislim da je to najveća svečanost u Hrvatskoj koja se može dogoditi i drago mi je da sam bio toga. Suradnja je počela 3-4 mjeseca prije kad su me pitali hoću li snimiti najavu za njihove skupove. Moj tim i ja ponudili smo im da radimo puno tog više, a najveća stvar je da su nam dali odriješene ruke da radimo onako kako mislimo da je najbolje.

Ljubomir je ispričao da su, za vrijeme izborne noći, društvene mreže "gorjele", a svi novinari u izbornom stožeru bili odlično raspoloženi i super reagirali na njihove glazbene odabire. Prije generalne probe za inauguraciju, bio je jako cool i nije ni razmišljao da se nešto događa.

- Ipak, jutro kad je došla generalna proba, bio sam jako nervozan, ali sam si govorio da je sve to normalno, da mi bude lakše i bolje. Kad sam došao na Pantovčak, nestala je sva trema. Imao sam deset najava koje sam trebao izgovoriti, a imao sam i vlastitu slobodu da reagiram u nekom trenutku, ako je potrebno. Završila je proba, otišao sam doma, a i dalje nisam bio svjestan da sam službeni voditelj inauguracije. Više sam dao pažnje tome kako ću izgledati, nego kako ću govoriti.

Ispričao nam je i anegdotu koja se dogodila netom prije same inauguracije:

- Minutu do podne, kad je trebala doći Kolinda Grabar Kitarović i moja prva najava, mene je potjeralo na tolaet na malu nuždu. Trpio sam cijelu inauguraciju, ali nije se "osjetilo" u mojem govoru. Stvarno sam uživao.

Što nam je još otkrio Ljubomir i kakve su bile reakcije nakon inauguracije, pogledajte u videu: