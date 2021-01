'Napokon mi se poboljšao seksualni nagon, ali moj dečko sada nije zainteresiran za mene'

- Moj seksualni nagon sasvim se poboljšao nakon što sam prestala uzimati lijekove koje su smanjivale moj libido. Žudim za seksom sa svojim dečkom, ali on se naviknuo da me ne interesira seks da ga uopće više ne želi - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Kad je uzimala lijekove, nije imala nikakve nagone i neprestano ga je odbijala. Nisu imali seks mjesecima, pa je razgovarala sa svojim liječnikom o tome i promijenila recept. Uspjelo je i osjeća se sjajno te žudi za seksom, ali sad njezin dečko više nije zainteresiran za nju.

- Samo recite: ‘Dobre vijesti. Moj se seksualni nagon vratio i luda sam za tobom.’ Trebao bi shvatiti što želite. Nemojte se samo priviti uz njega kad vam se seksa. Kako da on zna da želite seks, a ne samo maženje? Počnite s ljubljenjem i maženjem, a zatim ga dodirnite tamo gdje će mu dati jasnu poruku što želite - odgovorila joj je Deidre.

