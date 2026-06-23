Stručnjaci upozoravaju: Ove biljke nikako ne biste smjeli orezivati tijekom ljeta

Iako je općepoznato da je za uredan i raskošan rast biljaka potrebno povremeno orezivanje, jednako je važno znati kada ne treba posegnuti za škarama. Mnogi vrtlari tijekom ljeta pokušavaju „dovesti vrt u red“, no pritom mogu napraviti pogrešku zbog koje će iduće sezone ostati bez obilja cvjetova. Stručnjaci s portala Southern Living upozoravaju da ljeto nije pravo vrijeme za jače orezivanje određenih biljaka. Posebno treba izbjegavati rezidbu vrsta koje pupove za sljedeću sezonu stvaraju odmah nakon cvatnje, onih koje su već u cvatu te biljaka poznatih po svom jesenskom ukrasnom efektu. Uklanjanje osušenih cvjetova i oštećenih grana uglavnom je prihvatljivo, ali intenzivno orezivanje može poremetiti razvoj pupova i smanjiti cvatnju ili urod iduće sezone.

Hortenzija: Kod mnogih sorti hortenzija uklanjanje ocvalih cvjetova tijekom ljeta nije problem, no jače orezivanje može vas stajati cvatnje. Posebno se to odnosi na metličaste i glatke hortenzije, koje je najbolje orezivati krajem zime ili početkom proljeća, neposredno prije početka novog rasta. Penjačke, planinske i hrastolisne hortenzije mogu podnijeti lagano orezivanje nakon cvatnje, iako im ono najčešće nije potrebno.

Azaleja: Azaleje cvatu na prošlogodišnjim izbojima, zbog čega ljetno orezivanje može ugroziti cvatnju idućeg proljeća. Najbolje ih je orezati unutar tri tjedna nakon završetka proljetne cvatnje. Ako propustite taj rok, lagano orezivanje moguće je početkom ljeta, ali kasno ljeto i jesen svakako izbjegavajte.

Rododendron: Rododendroni ne zahtijevaju često orezivanje, no ako želite korigirati njihov oblik ili veličinu, učinite to prije početka ljeta ili pričekajte kraj zime. Budući da pupove stvaraju tijekom ljeta, svako kasnije skraćivanje grana može rezultirati manjim brojem cvjetova sljedeće godine.

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Sirijski hibiskus: Ovaj grm cvate od ranog ljeta pa sve do jeseni, zbog čega ljetno orezivanje nije preporučljivo. Iako rezidba potiče novi rast, stručnjaci savjetuju da je obavite krajem zime ili početkom proljeća, prije nego što biljka počne tjerati nove izboje. Rezidba tijekom mirovanja omogućuje vam da bolje vidite oblik biljke bez uklanjanja novih pupova.

Abelija: Budući da cvjetove razvija na novim izbojima, abeliju je potrebno orezati prije početka vegetacije, najčešće krajem zime ili početkom proljeća. Uklanjanjem starih drvenastih grana možete potaknuti gušći rast. Tijekom ljeta dovoljno je ukloniti ocvale cvjetove te eventualno oštećene ili suhe grane.

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Kamelija: Tijekom ljeta možete lagano urediti izgled kamelije, ali ozbiljnije oblikovanje ostavite za proljeće, odmah nakon cvatnje. Prilikom rezidbe uklonite preduge, oštećene ili međusobno isprepletene grane, režući ih do spoja s listom. Iako je primamljivo ljeti temeljito urediti vrt, malo strpljenja može napraviti veliku razliku. U mnogim slučajevima upravo će odgađanje jače rezidbe do kraja zime ili ranog proljeća osigurati da vas iduće sezone dočekaju zdrave biljke i obilje cvjetova.