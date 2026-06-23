Tajna krajobraznih arhitekata: Kako do raskošnog vrta u tri koraka – pripremite dvorište za nezaboravna ljetna druženja

Dolazak ljeta znači više vremena provedenog na otvorenom i druženja u vrtu ili dvorištu, a priprema vanjskog prostora koji će oduševiti vaše goste ne mora biti naporan zadatak. Bujno cvijeće, raskošan rast biljaka i vrt prepun leptira nikoga neće ostaviti ravnodušnim, no tajna uspješnog uređenja krije se u promišljenoj sadnji i urednoj okućnici. Uz pravilan odabir biljaka čak i najneukroćeniji vrt možete pretvoriti u ugodan prostor za druženje, prenosi Homes & Gardens. Prateći ova tri ključna koraka koja su izdvojili krajobrazni arhitekti i profesionalni vrtlari, vaš vrt može postati skladna oaza puna boja i života.

Sadnja biljaka u nizu: Ako vam se čini da je vaš vrt ljeti samo nepregledna džungla boja, oblika i tekstura, niste jedini. Krajobrazni arhitekt Gerardo Loayza ističe da mnogi pri kupnji biljaka naprave istu pogrešku kupujući po jednu biljku od svake vrste. Takav pristup stvara vizualni kaos, dok ponavljanje istih biljaka na više mjesta u vrtu djeluje smirujuće i prostoru daje osjećaj sklada. Sličnog je mišljenja i profesionalna vrtlarica Corrina Stellitano Andrews, koja smatra da je ponavljanje jedan od najjednostavnijih načina da vrt izgleda veće, urednije i profesionalnije osmišljeno.

Savjetuje da odaberete nekoliko biljaka koje se dobro prilagođavaju uvjetima u vašem vrtu i koristite ih više puta. Važna je i ravnoteža između volumena, teksture i boja. „Ljetni vrtovi najljepši su kada djeluju raskošno, ali ne prenatrpano. Umjesto gustih masa lišća, uključite biljke prozračnijeg rasta koje unose pokret, teksturu i osjećaj otvorenosti“, dodaje Corrina. Ističe i da skupine hortenzija, poput sorte White Wedding na sunčanim položajima ili Big Daddy u sjeni, ostavljaju mnogo snažniji dojam nego nekoliko nepovezanih cvatućih grmova razbacanih po vrtu.

Ublažite oštre rubove: Iako jasne granice između popločenih površina i biljaka daju vrtu uredan izgled, ponekad mogu ostaviti dojam krutosti. Zato krajobrazna arhitektica Katie Sunderlage preporučuje mekše prijelaze između terasa, staza i gredica. Zamućivanje granica između popločanih površina i biljaka vrtu daje opušteniji dojam, dok pažljivo odabrane pokrivačice tla usmjeravaju pogled kroz prostor i stvaraju dojam većeg vrta. „Mekani rubovi postižu se biljkama povijenog i kaskadnog rasta“, objašnjava stručnjakinja. Kao preporuku ističe japansku šumsku travu za sjenovita mjesta te manje vrste paprati, poput japanske oslikane paprati, čiji nježni listovi stvaraju osjećaj lakoće.

Selektivno orezivanje : Tijekom lipnja vrtovi i okućnice počinju bujati pa je upravo to razdoblje idealno za „ukroćivanje“ obilnog rasta kako prostor ne bi djelovao neuredno i zapušteno. Corrina savjetuje da ne orezujete sve biljke jednako, već da uklonite otprilike trećinu rasta koji izgleda neuredno ili stvara probleme. Iako se može činiti nelogičnim uklanjati lišće i cvjetove koje ste jedva dočekali, cilj nije pretjerivati, nego postupati promišljeno. „Važno je znati što treba odrezati, a što ostaviti na miru. Uklonite teške i polegnute dijelove biljaka, ali ne dirajte rane cvatove. Drvenaste grmove ostavite na miru, a kod pregustih biljaka posegnite prema sredini i uklonite nekoliko stabljika kako bi zrak mogao slobodno cirkulirati“, objašnjava Gerardo. Takvo prorjeđivanje poboljšava cirkulaciju zraka, smanjuje rizik od bolesti, održava preglednost vrta i omogućuje svim biljkama dovoljno svjetlosti. Kada vrt dovedete u red, preostaje vam samo uživati u ljetnim druženjima i dugim večerima na otvorenom. Ponekad su upravo male promjene dovoljne da vrt djeluje raskošno, skladno i spremno za svako okupljanje.