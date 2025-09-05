Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
totalna zbrka

Nakon šišanja preuzela labradora iz salona za uljepšavanja i tek doma shvatila nevjerojatnu grešku

Reddit
VL
Autor
Ana Hajduk
05.09.2025.
u 15:30

Njezina priča odmah je izazvala lavinu komentara drugih vlasnika labradora.

Jedna žena ostala je potpuno zbunjena nakon što je iz salona za njegu preuzela – pogrešnog psa. Žena je svojeg crnog labradora ostavila na tretmanu i otišla obavljati svoje dnevne obaveze. Kada se vratila, zahvalila se groomerima na poslu, pohvalila kako pas izgleda “fantastično” i krenula kući. No ubrzo je shvatila da nešto nije u redu.

“U početku sam mislila da je samo umoran od cijelog dana, ali ponašao se čudno”, napisala je na Redditu, “Kad smo stigli doma, počela sam se pitati je li to uopće moj pas. Izgledao je 97% isto, ali nešto nije štimalo”. Presudni detalj bio je – zub. “Moj pas ima okrhnut zub, a ovaj nije. Tada sam shvatila o čemu se radi i nazvala salon. Osjećala sam se kao idiotkinja”. 

Doggy daycare sent me home with the wrong dog ...
byu/Katybugfoster inlabrador

Njezina priča odmah je izazvala lavinu komentara drugih vlasnika labradora. Jedna korisnica podijelila je slično iskustvo: “Imam smeđeg labradora, a bio je još jedan isti takav. Skoro sam ga povela kući, skakao je u auto kao da je moj! Srećom, brzo smo se nasmijali toj zbrci”. 

Drugi su istaknuli da su labradori “poznati prevaranti” jer su toliko slični i svi jednako veseli. “Čuvao sam pse i imali smo tri gotovo identična labradora. Odazivali su se na imena jedan drugoga, a razlikovali smo ih samo po sitnim detaljima na fotkama”, napisao je jedan bivši zaposlenik.

Treći komentar je nasmijao mnoge: “Najsmješnije mi je što su labradori uvijek presretni da odu bilo kome – njima je svejedno, samo da se ide u šetnju!”. Na kraju, sve je završilo dobro – pravi pas je vraćen kući, a vlasnica i dalje ne može vjerovati koliko su labradori zapravo slični.
Ključne riječi
labrador reddit kućni ljubimci pas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još