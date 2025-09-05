Nakon šišanja preuzela labradora iz salona za uljepšavanja i tek doma shvatila nevjerojatnu grešku

Jedna žena ostala je potpuno zbunjena nakon što je iz salona za njegu preuzela – pogrešnog psa. Žena je svojeg crnog labradora ostavila na tretmanu i otišla obavljati svoje dnevne obaveze. Kada se vratila, zahvalila se groomerima na poslu, pohvalila kako pas izgleda “fantastično” i krenula kući. No ubrzo je shvatila da nešto nije u redu.

“U početku sam mislila da je samo umoran od cijelog dana, ali ponašao se čudno”, napisala je na Redditu, “Kad smo stigli doma, počela sam se pitati je li to uopće moj pas. Izgledao je 97% isto, ali nešto nije štimalo”. Presudni detalj bio je – zub. “Moj pas ima okrhnut zub, a ovaj nije. Tada sam shvatila o čemu se radi i nazvala salon. Osjećala sam se kao idiotkinja”.

Njezina priča odmah je izazvala lavinu komentara drugih vlasnika labradora. Jedna korisnica podijelila je slično iskustvo: “Imam smeđeg labradora, a bio je još jedan isti takav. Skoro sam ga povela kući, skakao je u auto kao da je moj! Srećom, brzo smo se nasmijali toj zbrci”.

Drugi su istaknuli da su labradori “poznati prevaranti” jer su toliko slični i svi jednako veseli. “Čuvao sam pse i imali smo tri gotovo identična labradora. Odazivali su se na imena jedan drugoga, a razlikovali smo ih samo po sitnim detaljima na fotkama”, napisao je jedan bivši zaposlenik.

Treći komentar je nasmijao mnoge: “Najsmješnije mi je što su labradori uvijek presretni da odu bilo kome – njima je svejedno, samo da se ide u šetnju!”. Na kraju, sve je završilo dobro – pravi pas je vraćen kući, a vlasnica i dalje ne može vjerovati koliko su labradori zapravo slični.