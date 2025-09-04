Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 105
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
KUĆNI LJUBIMCI

Imaju veliko srce: Uz dobar odgoj, američki stafordi mogu biti savršeni obiteljski psi

shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
04.09.2025.
u 13:30

Riječ je o inteligentnim i uglavnom blagim psima, ali znaju biti vrlo zaštitnički nastrojeni. Vole ljudsko društvo i poznati su kao 'ljubitelji ljudi'

Američki stafordski terijeri često se u medijima prikazuju kao krvoločni i opasni psi, što je stvorilo snažnu stigmu oko ove pasmine. Vijesti o napadima i incidentima nerijetko stavljaju upravo njih u prvi plan, dok se rijetko govori o okolnostima ili odgovornosti vlasnika. Takvi prikazi doprinose strahu i nepovjerenju javnosti, zbog čega mnogi staforde doživljavaju kao prijetnju. Ipak, stručnjaci i ljubitelji pasa ističu da su oni u osnovi odani, inteligentni i privrženi ljubimci kada odrastaju u odgovornom i poticajnom okruženju, piše Always Pets.

Američki stafordski terijeri u osnovi su isti kao američki pit bull terijeri, odnosno pit bullovi, osim što su američki stafordi nešto vitkijeg stasa. Imaju odano i dobroćudno srce zbog kojeg ih je lako izmanipulirati što, na žalost, mnogi vlasnici iskorištavaju na pogrešan način. Zbog toga su često bili mete za obuku u svrhu borbi pasa, što im je donijelo lošu reputaciju. Nalaze se na brojnim popisima najopasnijih pasmina pasa i među najčešće su zastupljenim pasminama u skloništima za napuštene pse.

No, što je prava istina o ovoj često pogrešno shvaćenoj pasmini? Mnogi vlasnici kunu se da upravo američki stafordi mogu biti savršeni obiteljski ljubimci. Evo nekoliko činjenica o ovim prekrasnim psima. Američki staford je zdepast, mišićav pas kratke dlake, široke glave i tamnih, okruglih, razmaknutih očiju. Srednje je veličine, visok oko 48 centimetara i težak do 23 kilograma. Zbog ''nabijenog'' izgleda mogu se činiti strašnijima nego što doista jesu. Ova pasmina zahtijeva puno svakodnevne fizičke aktivnosti i, kao i većina pasa, može postati destruktivna ako joj se to ne omogući. Orijentirani su na ljude i najbolje napreduju kada se tjelovježba kombinira s interaktivnom igrom.

U kinološkim sportovima uživaju u agilnosti, poslušnosti i skokovima u vodu. Također su se pokazali kao dobri psi tragači i spasioci. Riječ je o inteligentnim i uglavnom blagim psima, ali znaju biti vrlo zaštitnički nastrojeni. Vole ljudsko društvo i poznati su kao 'ljubitelji ljudi'. Obožavaju djecu zbog čega su stekli nadimak 'pasje dadilje', no kao i svi psi, imaju svoje granice. Budući da su vrlo snažni, ne preporučuje se ostavljati ih bez nadzora s djecom, koja mogu potaknuti igru pregrubu za psa.

Rana socijalizacija i trening poslušnosti ključni su za ovu pasminu. Pametni su i željni udovoljiti, ali znaju biti tvrdoglavi; neke navike, poput žvakanja i kopanja, teško je ispraviti. Imaju snažan lovački instinkt pa nisu dobar odabir za kućanstva s mačkama ili manjim životinjama.

Trebali bi uplatiti lutriju: Ova tri horoskopska znaka imat će puno sreće ove jeseni
1/9

Iako svi potječu od britanskih bull terijera, američki stafordski terijer je odvojena pasmina od stafordskog bull terijera i američkog pit bull terijera. Američki kinološki savez (AKC) priznao ga je kao posebnu pasminu 1936. godine. Za razliku od pit bull terijera, kod američkih staforda, koje još zovu i AmStaffovima, uzgajivači su više pažnje posvećivali izgledu nego upornosti. AmStaffovi nisu dobri psi čuvari. Štitit će svog vlasnika, ali uglavnom nisu učinkoviti u čuvanju doma. Također imaju visok prag boli, a u toplijim klimama lako pregrijavaju.

Sve u svemu, riječ je o psima koji će vam, ako im pružite dovoljno ljubavi i topline te dobar odgoj, biti odani, a svoju ljubav svakodnevno pokazivati maženjem i zabavom. Ako imate dovoljno vremena za posvetiti im se, ovim divovima velikoga srca definitivno biste trebali dati šansu.

Opuštanje kakvog nema: Joga uz psiće oduševila Parižane
Ključne riječi
pas kućni ljubimci američki staford staford

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još