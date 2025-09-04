Imaju veliko srce: Uz dobar odgoj, američki stafordi mogu biti savršeni obiteljski psi

Američki stafordski terijeri često se u medijima prikazuju kao krvoločni i opasni psi, što je stvorilo snažnu stigmu oko ove pasmine. Vijesti o napadima i incidentima nerijetko stavljaju upravo njih u prvi plan, dok se rijetko govori o okolnostima ili odgovornosti vlasnika. Takvi prikazi doprinose strahu i nepovjerenju javnosti, zbog čega mnogi staforde doživljavaju kao prijetnju. Ipak, stručnjaci i ljubitelji pasa ističu da su oni u osnovi odani, inteligentni i privrženi ljubimci kada odrastaju u odgovornom i poticajnom okruženju, piše Always Pets.

Američki stafordski terijeri u osnovi su isti kao američki pit bull terijeri, odnosno pit bullovi, osim što su američki stafordi nešto vitkijeg stasa. Imaju odano i dobroćudno srce zbog kojeg ih je lako izmanipulirati što, na žalost, mnogi vlasnici iskorištavaju na pogrešan način. Zbog toga su često bili mete za obuku u svrhu borbi pasa, što im je donijelo lošu reputaciju. Nalaze se na brojnim popisima najopasnijih pasmina pasa i među najčešće su zastupljenim pasminama u skloništima za napuštene pse.

No, što je prava istina o ovoj često pogrešno shvaćenoj pasmini? Mnogi vlasnici kunu se da upravo američki stafordi mogu biti savršeni obiteljski ljubimci. Evo nekoliko činjenica o ovim prekrasnim psima. Američki staford je zdepast, mišićav pas kratke dlake, široke glave i tamnih, okruglih, razmaknutih očiju. Srednje je veličine, visok oko 48 centimetara i težak do 23 kilograma. Zbog ''nabijenog'' izgleda mogu se činiti strašnijima nego što doista jesu. Ova pasmina zahtijeva puno svakodnevne fizičke aktivnosti i, kao i većina pasa, može postati destruktivna ako joj se to ne omogući. Orijentirani su na ljude i najbolje napreduju kada se tjelovježba kombinira s interaktivnom igrom.

U kinološkim sportovima uživaju u agilnosti, poslušnosti i skokovima u vodu. Također su se pokazali kao dobri psi tragači i spasioci. Riječ je o inteligentnim i uglavnom blagim psima, ali znaju biti vrlo zaštitnički nastrojeni. Vole ljudsko društvo i poznati su kao 'ljubitelji ljudi'. Obožavaju djecu zbog čega su stekli nadimak 'pasje dadilje', no kao i svi psi, imaju svoje granice. Budući da su vrlo snažni, ne preporučuje se ostavljati ih bez nadzora s djecom, koja mogu potaknuti igru pregrubu za psa.

Rana socijalizacija i trening poslušnosti ključni su za ovu pasminu. Pametni su i željni udovoljiti, ali znaju biti tvrdoglavi; neke navike, poput žvakanja i kopanja, teško je ispraviti. Imaju snažan lovački instinkt pa nisu dobar odabir za kućanstva s mačkama ili manjim životinjama.

Iako svi potječu od britanskih bull terijera, američki stafordski terijer je odvojena pasmina od stafordskog bull terijera i američkog pit bull terijera. Američki kinološki savez (AKC) priznao ga je kao posebnu pasminu 1936. godine. Za razliku od pit bull terijera, kod američkih staforda, koje još zovu i AmStaffovima, uzgajivači su više pažnje posvećivali izgledu nego upornosti. AmStaffovi nisu dobri psi čuvari. Štitit će svog vlasnika, ali uglavnom nisu učinkoviti u čuvanju doma. Također imaju visok prag boli, a u toplijim klimama lako pregrijavaju.

Sve u svemu, riječ je o psima koji će vam, ako im pružite dovoljno ljubavi i topline te dobar odgoj, biti odani, a svoju ljubav svakodnevno pokazivati maženjem i zabavom. Ako imate dovoljno vremena za posvetiti im se, ovim divovima velikoga srca definitivno biste trebali dati šansu.