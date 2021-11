Nakon 9 godina par se sjetio otvoriti vjenčani dar, evo što su pronašli

Kathy i Brandon Gunn iz Michigana vjenčali su se u rujnu 2007. godine, a taj su dan od njene tete na dar dobili kuvertu za koju im je teta rekla da je "čuva ključ za spas braka".



No uz nju su mladenci prije skoro devet godina od tetke Alison dobili i stroge upute – da je ne otvaraju do prve veće svađe.



I premda se par u zadnjih devet godina, kako kažu za Mirror, nebrojeno puta posvađao, tetina je kuverta do nedavno ležala neotvorena i zaboravljena, a Kathy je u Facebook grupi ''Love What Matters'' objasnila:



"Sjetila sam se dana vjenčanja prije skoro devet godina pa sam razmišljala koji mi vjenčani darovi imaju neko posebno značenje." Objasnila je kako se sjetila tetina dara koji je ležao neotvoren u ormaru. Ona i suprug, rekla je, mislili su da je u kuverti običan ključ koji simbolično spašava brak.



Nedavno je par konačno otvorio tajanstveni dar u kojem su bile dvije poruke, po jedna za oboje.

Foto: Facebook/Love What Matters

"Kathy, idi po pizzu, škampe ili nešto drugo što oboje volite. Teta Alison", pisalo je na papiriću naslovljenom na nju, a na njegovu je bio sličan savjet mudre tete:



"Brandone, idi po cvijeće i bocu vina. Teta Alison."



"Devet je godina ta kuverta stajala na jednoj polici skupljajući prašinu, no ipak nas je nekako naučila toleranciji, razumijevanju, kompromisu i strpljenju", rekla je Kathy koja je, kaže, shvatila da ono što je potrebno za održavanje snažnog i zdravog braka nikada nije ni bilo u kuverti, već u njima samima.

