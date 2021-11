Djevojka ostala u šoku: Zabranili joj kupovinu u dućanu jer 'nije imala dovoljno odjeće na sebi'

Jaiah Fern (22) bila je u kupovini namirnica u popularnoj londonskoj trgovini Asda, kada ju je jedan zaposlenik pokušao izbaciti iz trgovine jer ‘nije nosila dovoljno odjeće’, kako prenosi UNILAD.

“Možemo vam vidjeti gotovo cijelo tijelo”, kazao joj je zaposlenik kada ga je Jaiah pitala u čemu je problem. Međutim, kako je Jaiah pokazala u svom videu, ona je nosila – donji dio trenirke, kratku majicu te vestu s patentnim zatvaračem, što se teško može smatrati provokativnim.

Zaposlenik joj je zatim nastavio objašnjavati kako Asda ima politiku o primjerenom odijevanju tijekom dolaska u njihove trgovine te da je ona prekršila tu politiku i zbog toga joj je zabranjeno da obavi svoju kupnju.

So tonight in @asda @AsdaServiceTeam isle of dogs store I was told by an employee that I wasn’t wearing enough clothes, i wasn’t respecting myself, that I’m basically naked and I shouldn’t be in there. Honestly the most disgusting behaviour pic.twitter.com/sZKFewzvNQ