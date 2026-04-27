Proputovala je 65 zemalja svijeta pa otkrila najjeftiniju u Europi: Obrok je platila samo jedan euro, a šokiralo ju je nešto drugo

Svjetska putnica koja se na društvenim mrežama predstavlja kao Stef tvrdi da je u Bjelorusiji doživjela jedno od najjeftinijih putovanja u Europi, nakon što je obrok platila svega jedan euro, a vožnju autobusom samo 25 centi. Djevojka, koja navodi da je obišla 65 država diljem svijeta, tijekom svog boravka podijelila je dojmove na Instagramu i istaknula da je nisu iznenadile samo niske cijene, već osjećaj da je došla u potpuno drugačiji svijet. Oduševilo ju je što Bjelorusija nije samo jeftina, već i potpuno različita od ostatka Europe zbog specifičnog kulturnog utjecaja i nevjerojatne čistoće.

"Posjetila sam jednu od najpovoljnijih zemalja u Europi, ali ono što se najviše isticalo nisu bile cijene. Bio je to osjećaj da je sve potpuno drugačije", objasnila je u videu. Stef je pohvalila bjeloruska kina zbog ponude koja, kako kaže, pokazuje drugačiji kulturni utjecaj, dok su joj ulice i metro bili među najčistijima koje je ikada vidjela. Glavni grad Minsk opisala je kao "mali Pariz" s arhitekturom koja podsjeća na francuski stil, no tragovi prošlosti i sovjetskog doba vide se na svakom koraku.

Posebno ju je fascinirala povijest Bjelorusije, koja je vidljiva posvuda. "Možete je vidjeti svuda oko sebe, u arhitekturi, spomenicima i rasporedu grada, koji mnogo govore o povijesti regije", rekla je. Naglasila je kako je podzemna željeznica čišća od gotovo bilo kojeg mjesta koje je vidjela u Europi. "Lenjinovi kipovi i dalje stoje, a zgrade i spomenici iz sovjetskog razdoblja nalaze se gotovo na svakom uglu. Čak imaju i najveću zbirku sovjetskih tenkova, raketa i projektila na otvorenom", dodala je.

Taj osjećaj putovanja kroz vrijeme pojačan je i modernim kulturnim specifičnostima. Stef je svojim pratiteljima otkrila da u Bjelorusiji nema McDonald'sa, već imaju vlastitu verziju pod nazivom Mak.by. "Njihov KFC ukrašen je sovjetskim muralom, dok lokalno stanovništvo gleda ruske i bolivudske filmove umjesto holivudskih", dodala je, zaključivši kako je imala osjećaj da je ušla u neki drugi svijet. "Iskreno, osjećala sam se kao da sam ušla negdje između prošlosti i sadašnjosti. A najluđe od svega? Gotovo nitko o tome ne govori."

Njezina objava izazvala je brojne reakcije. Jedan korisnik iz Bjelorusije dao je lokalnu perspektivu na njezine tvrdnje o cijenama. "Ja sam iz Bjelorusije. Jeftino je za građane EU, ali za lokalno stanovništvo naša zemlja je pomalo skupa. Ipak, drago mi je što ste uživali u mojoj domovini!" napisao je. Drugi su se pak složili s njezinim oduševljenjem, hvaleći ljepotu i sigurnost zemlje. "Prelijepo. Provela sam nekoliko mjeseci tamo i nikada se nisam osjećala tako sigurno, ugodno i sretno", napisala je jedna korisnica, dok je treći komentirao: "Minsk, jedan od najljepših gradova na svijetu!"

Iako je iskustvo putnice Stef istaknulo Bjelorusiju kao iznimno jeftinu destinaciju, širi podaci pokazuju da je konkurencija za titulu najpovoljnije europske zemlje vrlo jaka. Prema analizama troškova života, zemlje istočne Europe redovito se nalaze na vrhu ljestvica. Uz Bjelorusiju, kao izrazito povoljne često se spominju Moldavija, Kosovo i Ukrajina. Unutar Europske unije, Bugarska i Rumunjska slove za članice s najnižim cijenama. Posljednjih godina, Albanija se profilirala kao mediteranski dragulj niskih cijena, privlačeći sve veći broj turista koji traže autentična iskustva po pristupačnijim cijenama u usporedbi s Hrvatskom, Grčkom ili Crnom Gorom.