Održana treća konferencija Slijedi svoj poziv: Liderstvo kao odgovornost i osobni put

„Konferencija Slijedi svoj poziv nastala je iz potrebe da otvorimo prostor za iskren razgovor o liderstvu - ne samo kao funkciji ili tituli, nego kao načinu života. I ove godine pokazalo se koliko postoji potreba za susretom ljudi koji žele rasti, preuzeti odgovornost i promišljati o svom utjecaju na zajednicu“, izjavio je Tvrtko Barun SJ, voditelj Centra Ignacije.

Ovogodišnje izdanje stavilo je naglasak na pitanje kako danas živjeti i voditi u skladu s vlastitim vrijednostima, u vremenu ubrzanih promjena te sve većih profesionalnih i osobnih izazova. Kroz niz predavanja, razgovora i panel rasprava, govornici su otvoreno dijelili svoja iskustva, ističući važnost autentičnosti, odgovornosti i dosljednosti u donošenju odluka.

„Danas smo se okupili kako bismo se podsjetili koliko je važno reći ‘DA’ - sebi, svojim vještinama, vlastitim borbama i životnim izazovima.Želimo osnažiti i ohrabriti pojedinca da djeluje u skladu sa svojim pozivom i preuzme odgovornost za dobro koje nadilazi osobni interes. Okupili smo govornike čija su hrabra ‘DA’ postala konkretna djela, kako bi njihove priče nadahnule svakoga od nas na izgradnju društva temeljenog na odgovornosti, etičnosti i služenju“, istaknula je Sanja Počuča, izvršna direktorica Centra Ignacije.

Program je okupio 12 istaknutih govornika iz različitih područja. O liderstvu u sportu i mentalnoj snazi govorili su Pero Kuterovac, najtrofejniji hrvatski kondicijski trener i Sandra Paović, paraolimpijka i motivacijska govornica, naglašavajući važnost discipline, ustrajnosti i unutarnje motivacije.

Teme društvenog angažmana i osobne inicijative otvorene su kroz razgovore Marka Deše, sportaša i humanitarca i Perice Štefana, poduzetnika i ekološkog aktivista, koji su istaknuli kako pojedinci svojim djelovanjem mogu potaknuti konkretne promjene u zajednici.

Snažan naglasak stavljen je i na društvenu odgovornost. S. Jelena Lončar, ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, govorila je o liderstvu kroz služenje najranjivijima, dok su Adrijana Cvrtila i Andrija Jarak u panel raspravi o javnom dobru otvorili pitanja osobne odgovornosti i uloge pojedinca u društvu. Božo Skoko dodatno je istaknuo važnost komunikacije u izgradnji povjerenja i autentičnog vodstva.

Znanstvenu i stratešku dimenziju konferencije oblikovali su Ivana Carev, koja je govorila o ulozi znanosti i odgovornosti prema budućim generacijama te Damir Mihanović i Stjepan Orešković, koji su se osvrnuli na donošenje odluka i liderstvo u kompleksnim poslovnim sustavima. Posebnu osobnu perspektivu donio je Boris Trupčević, povezujući poslovni uspjeh s potragom za smislom i osobnim razvojem.

Slijedi svoj poziv

Konferencija je i ove godine bila otvorena širokom krugu sudionika, neovisno o njihovom profesionalnom ili životnom putu, s ciljem stvaranja prostora za dijalog, razmjenu iskustava i osobni rast. Uz bogat program, sudionici su imali priliku za umrežavanje i povezivanje.

Organizatori ističu kako interes i odaziv potvrđuju potrebu za ovakvim događajima, koji spajaju različite perspektive i otvaraju relevantna pitanja o smjeru u kojem se razvijaju pojedinci, organizacije i društvo u cjelini. Tako su ujedno najavili i četvrto izdanje konferencije o liderstvu Slijedi svoj poziv, koja će se održati 27. veljače 2027. godine.

Konferenciju organizira neprofitna organizacija Centar Ignacije.