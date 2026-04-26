Znate li koliko je vremenski potrebno za dobar seks? Odgovor bi mogao biti iznenađujuć…

Parovi koji misle da nisu na očekivanoj razini jer se mnoge slavne osobe hvale seksom koji traje cijelu noć mogu se malo utješiti. Naime, suprotno popularnoj fantaziji o potrebi za satima strastvene aktivnosti, seksualni terapeuti kažu da je oko deset minuta savršeno zadovoljavajuće, piše Daily Mail. Zapravo, mnoge serije i filmovi stvorili su nerealna očekivanja od izvedbe u spavaćoj sobi koja mogu dovesti samo do razočaranja.

Pravi parovi zadovoljni su vođenjem ljubavi između tri i 13 minuta – a sve duže od deset minuta smatra se zamornim. Istraživači Eric Corty i Jenay Guardiani proveli su anketu na 50 članova Društva za seksualnu terapiju i istraživanje, među kojima su psiholozi, liječnici, socijalni radnici, bračni/obiteljski terapeuti i medicinske sestre. Kolektivno su vidjeli tisuće pacijenata tijekom desetljeća u SAD-u i Kanadi.

Od njih se tražilo da ocijene niz vremena za spolni odnos koje smatraju primjerenim, poželjnim, prekratkim i predugim. Većina ih je vođenje ljubavi koje je trajalo tri do sedam minuta ocijenilo 'adekvatnim', a seks između sedam i 13 minuta 'poželjnim'. Međutim, sve duže od 13 minuta ocijenjeno je kao "predugo".