Najseksi Hrvatica za 2018. godinu: Pobjednica je Stefani Šober (27)

Utrka za laskavom titulom Najseksi Hrvatice by Štajdi stigla je do samoga kraja. Imamo pobjednicu: ona je Stefani Šober, 27-godišnja Riječanka, manekenka i glumica. Stručni žiri koji su, osim poznatog umjetnika i nositelja ovog izbora Borisa Štajduhara, činili i estetski kirurg dr. Zoran Žgaljardić, guru luksuza Monty Shadow, talijanska glumica i modna blogerica Audrey Tritto, direktor Globus Exclusivea Vito Sarancha, urednik nedjeljnog izdanja Večernjeg lista Robert Bubalo te urednik web-portala Vecernji.hr Dario Markas, glasali su gotovo jednoglasno upravo za Stefani, tek se naš urednik Bubalo odlučio za drugu ljepoticu – Doroteu Živolić.

Najseksi Hrvaticu birale su i tisuće čitatelja našeg portala koji su se odlučili za Doroteu Baličević, dok su upravo Stefani odabrali kao drugoplasiranu. No, kako su svi njihovi glasovi činili tek jedan glas, pobjednica je odabrana sa šest glasova od ukupno osam. Senzacionalne fotografije s prelijepom Stefani, snimljene u raskošnom interijeru Diamond Palace Casina u Zagrebu, otkrivaju i zašto.

– Pobjedu nisam očekivala. Primarni fokus mi je bio uživati u poslu i u okruženju. Bilo mi je veliko zadovoljstvo snimati s Borisom i surađivati na tom projektu. Dala sam od sebe maksimum kao i uvijek. Drago mi je i sretna sam zbog osvojene titule – prva je reakcija Stefani kada smo joj prenijeli ovu vijest.

Svjetska putnica

Ne krije da joj ova titula puno znači premda je u karijeri u samo nekoliko godina dosegla vrh. S navršene 22 godine prijavila se u jednu španjolsku agenciju, gdje je tada studirala, i za samo nekoliko tjedana bila je u avionu koji ju je prevozio u Marrakech gdje je sa slavnim modnim fotografom Felixom Valienteom snimila svoj prvi editorial za britansko izdanje Voguea.

Odonda niže samo uspjehe: snimala je za internacionalni Vogue, Elle, Marie Claire, l’Officiel, radila kampanju za Schwarzkopf, za Snickers, snimala za Mango, Agent provocateur, a zahvaljujući svome poslu, živjela je u Americi, Engleskoj, Španjolskoj, Turskoj, Grčkoj, Francuskoj, Italiji. Osim što se redovito pojavljuje na naslovnicama najvažniji svjetskih modnih magazina, pojavljuje se i na partyjima na kojima su gosti Leonardo DiCaprio, Jay Z, Beyonce i Justin Timberlake.

No, Stefani nije fascinirana blještavilom i glamurom kakvim se prikazuje svijet manekenstva. Možda i zato što njezin put do vrha nije bio posut ružama. Modelingom se počela baviti u vrijeme dok je radila u pošti kako bi zaradila za život tijekom studija.

– Cijela industrija je prezentirana vrlo glamurozno, ali put, meni osobno, nije bio bajkovit. Iako sam uvijek ostala iskrena sama sa sobom i svojem “odabranom putu”, nisam bila stalno sretna jer sam morala davati puno više od sebe: živjela sam i na cesti, preživljavajući s pet dolara u džepu tjednima, mjesecima... uvijek sama. Bila sam primorana snaći se i, priznajem, nije sve bilo med i mlijeko, kao ni dan danas, ali bez obzira, danas sam osoba koja izabire svoju sreću. Ne žalim za svojim odlukama ni u jednom trenutku, jer ljubav prema poslu, prema iskustvima je prevladavala. Zahvalna sam za sva iskustva koja mi je život donio, da nije bilo tako, ne bih znala vrednovati suprotno – kaže naša sugovornica te dodaje da danas izabire živjeti u skladu sa svojim dobrim osjećajem, slijedeći svoju intuiciju, i ne pod cijenu svoje sreće.

– I zato iznimno cijenim sve koji još uvijek nemaju svoj cilj, sve koji nemaju podršku, financijsku mogućnost, krov nad glavom, jer sam se u istoj situaciji i ja našla dok sam živjela u inozemstvu. Sve je to bilo pod cijenu velikih ambicija i još veće želje za onim u što vjerujem – otkriva Stefani.

Kaže da je danas vrlo zadovoljna svojim izgledom jer se hrani zdravo i trenira.

– Ne mogu reći da imam neki teški porok, živim zdravo, i u skladu s mojim unutarnjim osjećajem. Nisam nikad bila osoba od pretjerivanja niti sam konzument droga, alkohola i partyjanja iako je ponuda bilo na pretek. Ne uživam u tome, nego glavni fokus stavljam na sebe i ono što mi oživljava duh, a to je uglavnom... akcija – kaže Stefani koja trenira boks, a ponekad se bavi i tenisom i golfom, no gotovo svakodnevno je u teretani jer se želi posvetiti radu na sebi. Također, svira klavir, kako kaže, za meditaciju, i u tome nalazi veliko zadovoljstvo, a hobi joj je i vožnja motorom.

Živim jednostavno

– Imam nekolicinu dobrih ljudi oko sebe, bez čije podrške ne bih bila osoba kojom se ponosim danas. Ne mogu reći da sam u životu dostigla sve poslovne ciljeve koji su u skladu s mojim kapacitetima, ali tome težim dajući sve od sebe u trenutku u kojem se to od mene očekuje, i koji su u skladu s mojoj prirodom – kaže Stefani, pa otkriva kako njezine ambicije ne obuhvaćaju samo modni svijet. Velika ljubav, naime, za nju je gluma. Educirala se s Deenom Levy u New Yorku i Geoffreyjem Colmanom u Londonu, a nastavlja se educirati i u Los Angelesu, kamo će se uskoro preseliti. – Snimila sam film s Lindsey Lohan “Till human voices wake us” u New Yorku, u režiji predivne i sposobne Indrani te produkciji Ricka Schwartza, koji je snimao, među ostalim, s Nicole Kidman i Leonardom Di Caprijem – kaže Stefani, koja voli kameru, ali i kamera voli nju pa je snimila i nekoliko inozemnih reklama i videospotove.

Sve svoje važne životne trenutke voli ovjekovječiti i objaviti, a njezini fanovi mogu je pratiti na Instagramu @stefanisober. – Ne namjeravam stati, i ne znam što me čeka, ali znam da imam izbor i najbolje oružje, a to je iskren osmijeh. Naučila sam živjeti jednostavno pa, iako ne znam u kojem će me smjeru život odvesti i što će se sve otvoriti, ono što znam jest da imam dovoljno iskustva da znam što ne želim. Ostalo je u Božjim rukama i mojim mogućnostima koje sam spremna s užitkom otkrivati – kaže Najseksi Hrvatica by Štajdi za 2018. godinu, koju pitamo i gdje se vidi u budućnosti.

– Naravno da Hrvatsku nosim uvijek u srcu i vraćat ću se svakako, ali ću je i s ponosom nositi kamo me život odvede.

VIDEO Kandidatkinje za najseksi Hrvaticu