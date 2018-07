Najseksi Hrvatica by Štajdi: Tihana Nemčić vs. Stefani Šober

Poznati hrvatski fotograf Boris Štajduhar bira najseksi Hrvatice.

Tihana Nemčić - magistrica kineziologije u žiriju “utakmice života”

Ne bavim se modelingom – iznenadila nas je Tihana Nemčić, pa otkrila da je njezina profesija nešto posve drugačije. Ona je nogometna trenerica, k tome i magistra kineziologije koja marljivo priprema doktorat na Kineziološkom fakultetu. U nogomet se zaljubila još u djetinjstvu, pa je često naganjala loptu sa svojim malim muškim vršnjacima, no ljubav je ostala, a ona ju je pretvorila u profesiju. U svoju biografiju upisala je i funkciju izbornice ženske nogometne reprezentacije do 15 i do 17 godina.

Također, i sama je aktivna nogometašica pa posljednjih deset godina igra futsal, a dvije godine igrala je u Italiji. Na izbor za Najseksi Hrvaticu prijavila se na nagovor Borisa Štajduhara, s kojim se upoznala prije šest godina kada je snimao reportažu o njoj, prvoj ženskoj trenerici jedne muške nogometne ekipe koja se natjecala u Županijskoj ligi u njezinu kraju, u Križevcima.

– Posljednjih šest, sedam godina uopće se ne šminkam i ne uređujem, pa me je zanimalo kako ću izgledati ovako, u ženstvenom izdanju – otkrila nam je svoju motivaciju za prijavu na izbor Najseksi Hrvatice lijepa Tihana koju trenutačno gledamo u žiriju “Utakmice života”, reality showa koji se emitira na Hrvatskoj nogometnoj televiziji (HNTV) te na Z1.

Stefani Šober - bila na partyjima s Leom Di Caprijem i Jay Z-jem



S navršene 22 godine prijavila se u jednu agenciju u Španjolskoj, gdje je tada studirala, i za samo nekoliko tjedana bila je u avionu koji je nju i ekipu prevozio u Marrakech gdje je sa slavnim modnim fotografom Felixom Valienteom snimila svoj prvi editorial za britansko izdanje Voguea.

Otada živi život iz bajke: snimala je za Schwarzkopf, Vogue, Elle, odradila kampanju za Snickers, obožavaju je agenti Agent Provocateura, u njezinu je booku kampanja za Coco de Mer koju je odradila s jednim od najpriznatijih engleskih fotografa Johnom Rankinom. Živjela je u Miamiju, New Yorku, Madridu, Barceloni, Istanbulu, Ateni i Milanu, potom u Londonu. Svojedobno se okušala i u hrvatskom izdanju Top modela, a omiljeno je lice poznatih svjetskih fotografa i modnih urednika koji je opisuju kao savršenu kombinaciju supermodela iz osamdesetih poput Stephanie Seymour i Eve Herzigove.

Stefani se redovito pojavljuje na naslovnicama najvažnijih svjetskih modnih magazina, kao i na partyjima na kojima su gosti Leonardo DiCaprio, Jay Z, Beyonce i Justin Timberlake. No, kaže kako nije previše fascinirana blještavilom i glamurom kakvim se prikazuje svijet manekenstva. Ona puno više uživa pred objektivom fotoaparata.