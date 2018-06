Studentice i sportašice u trenu postale zavodnice

Kao da toga dana nije bilo dovoljno vruće u Novi Spa Hotels & Resortu u Novom Vinodolskom, osam djevojaka svojom je ljepotom podiglo ionako visoku temperaturu koja je brojne goste ovog luksuznog odmorišta natjerala na osvježenje u nekom od brojnih bazena. Riječ je o finalisticama ovogodišnjeg izbora za Najseksi Hrvaticu koje su samouvjereno stale ispred objektiva poznatog umjetnika Borisa Štajduhara, nositelja izbora i jedinog hrvatskog fotografa čije su fotografije objavljivane na stranicama prestižnog Voguea. Zahvaljujući upravo njegovoj sjajnoj reputaciji, ali i profesionalnosti njegova uigranog tima, rezultat je uistinu senzacionalan u što se, danas, kao i idućih tjedana, mogu uvjeriti čitatelji Večernjeg lista, medijskog pokrovitelja projekta.

A taj je projekt otpočeo putovanjem djevojaka na liniji Zagreb – Novi Vinodolski, a kako bi do svoje destinacije stigle što ugodnije, pobrinula se Presečki grupa koja im je ustupila najmoderniji model autobusa, ali i simpatičnog vozača koji je, razumljivo, poželio zajednički selfi s djevojkama u stankama vožnje. A po dolasku u resort, Andreu Eli, Nelu Dokozu, Doroteu Baličević, Ivonu Lesičar, Doroteu Živolić, Petru Keresman, Stefani Šober i Maju Gajić čekalo je uistinu puno posla, baš kao i Štajduhara i njegov tim. Jedna po jedna, najprije su zablistale kada su ih preuzele riječke vizažistice Maja Zatezalo i Mia Matrljan. Osim umjetnih trepavica koje su snažno “oružje” ispred objektiva, njihovoj mladenačkoj ljepoti puno make upa uistinu nije bilo potrebno pa su izgledale vrlo svježe i posve prirodno. Potom su prešle u ruke iskusnih frizera iz zagrebačkog Perman Koncepta, Jurice Lukića i Ivana Klaića, no njihov seksepil u potpunosti je eksplodirao kada su djevojke iskočile iz jednakih majica koje im je darovao webshop www.mojatvojamajica.hr i odjenule iznimno atraktivne tamne kreacije. Potpisuje ih Kristina Burja, odnosno njezin brend Krie Design, a zanimljivo je da su, isključivo za ovo snimanje, izrađene od recikliranih materijala. Naime, fotosession Borisa Štajduhara svake godine ima drukčiju temu, a ove je godine u središtu projekta ekologija jer fotograf i dizajnerica čvrsto vjeruju u očuvanje prirodnih resursa. Stoga je dizajnerica, umjesto da odbaci ostatke materijala preostale od krojenja, odlučila od njih načiniti novu kreaciju, a rezultat je ispao uistinu spektakularan.

[video: 25401 / ]

“Bilo je kratko i slatko”

Premda mnoge od njih tek traže svoje mjesto pod svjetlima reflektora, osam djevojaka poziralo je poput iskusnih fotomodela, a neke transformacije, unatoč minimalističkom make upu, frizuri i crnoj haljini na preklop, bile su nevjerojatne. Pred Štajduharovim objektivom ove studentice, sportašice, plesačice, pjevačice u usponu... u trenutku su se pretvorile u seksepilne zavodnice.

– Bilo je kratko i slatko – smije se 23-godišnja Nela Dokoza, inače majka dvoje mališana. – Jako mi se sviđa kreacija koju nosim, a sa Štajduharom sam radila i prije pa znam što se od mene traži. Opuštena sam, jako je ugodno raditi s ovako profesionalnim timom.

Unatoč vrućinama snimanje je protjecalo mirno, a jedinu “pomutnju” izazvala je pojava estetskog kirurga dr. Zorana Žgaljardića, jednog od članova žirija, jer su neke od ovih prelijepih mladih djevojaka željele iz prve ruke doznati može li ih odlazak “pod nož” učiniti još atraktivnijima, pa i osloboditi ih nekih sitnih nesavršenosti. Njihova imena, dakako, ovdje ćemo prešutjeti! One djevojke koje su u potpunosti zadovoljne svojim izgledom nakon obavljenog snimanja pojurile su na kupanje i sunčanje, sigurne od crvenila zahvaljujući La Roche Posay kremama sa zaštitnim faktorom 50. Osim dr. Žgaljardića, među članovima žirija na čijem je čelu Boris Štajduhar bit će i guru luksuza Monty Shadow, talijanska glumica i modna blogerica Audrey Tritto, direktor Globus Exclusivea Vito Sarancha, urednik nedjeljnog izdanja Večernjeg lista Robert Bubalo te urednik web-portala Vecernji.hr Dario Markas.

Ove godine izbor za Najseksi Hrvaticu održava se deseti put, nakon što su se ovom prestižnom titulom već okitile dotad javnosti gotovo potpuno nepoznate djevojke, poput modela Maline Grahek, manekenke i voditeljice Nikoline Miletić Minovske, manekenke Petre Frković, glumice Ornele Vištice, modela i pjevačice Mije Jurilj, manekenke Melite Fabečić Onyshenko, studentice Laure Pende, modela i voditeljice Iris Volf i plesačice Tee Lukić.

Mnogima od njih otvorila su se vrata javne scene i novi poslovi, čemu se nadaju i ovogodišnje kandidatkinje, jer osim laskave titule Najseksi Hrvatice i fotosessiona za pobjednicu u Diamond Palace Casinu u Zagrebu, pobjednica će sjesti za volan luksuznog Citroena C4 Cactus.

Glasat će i čitatelji

– Jako sam zadovoljan ovogodišnjim snimanjem, mislim da su djevojke uistinu posebne, svaka na svoj način, i žiriju neće biti lako odabrati pobjednicu. Novi Spa Hotels and Resort toliko je fotogenično mjesto da svaki put nađem neku novu lokaciju koja me inspirira. Drago mi je što je atmosfera na snimanju bila odlična i što smo svi naporno radili, ali i dobro se zabavili. Važno mi je raditi bez presinga i vjerovati da će sve funkcionirati kako bismo dobili fotografije na kojima će se svaka kandidatkinja prikazati u najboljem svjetlu. Naravno, to ne bi bilo moguće bez odličnog tima ljudi koji su se pobrinuli da cure izgledaju odlično – zadovoljno je zaključio Boris Štajduhar.

Koliko je dobar posao obavio, čitatelji Večernjeg lista moći će se uvjeriti u srpnju kada počinjemo pojedinačno predstavljati pretendentice na ovu laskavu titulu u našem tiskanom izdanju, dok će svoj glas za svoju favoritkinju moći dati i čitatelji našeg portala Vecernji.hr. Njihovi glasovi tada će se pribrojiti glasovima žirija pa ćemo, naposljetku, u kolovozu doznati tko je Najseksi Hrvatica 2018.