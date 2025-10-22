Naši Portali
Samo oni s visokim IQ-om uspiju: Možete li pronaći životinju skrivenu među bananama?

VL
Autor
Dora Škrlec
22.10.2025.
u 06:00

Mozgalice mogu poboljšati vaše kognitivne sposobnosti, uključujući fokus, pažnju, pa čak i pamćenje

Mozgalice i zagonetke oduvijek su bile zabavan način da testiramo svoje razmišljanje, logiku i domišljatost. One potiču naš um da razmišlja izvan okvira, traži skrivene uzorke i povezuje informacije na neobične načine. Bilo da se radi o klasičnim zagonetkama, križaljkama, logičkim problemima ili modernim internetskim kvizovima, rješavanje mozgalica nije samo razonoda, već je to i odlična vježba za mozak.

Naime, studije sugeriraju da mozgalice mogu poboljšati vaše kognitivne sposobnosti, uključujući fokus, pažnju, pa čak i pamćenje. Također su povezane s porastom dopamina, pa biste mogli osjetiti poboljšanje raspoloženja, osobito ako riješite problem. Mislite da ste najpametniji u svojoj obitelji? Isprobajte ovu naizgled nemoguću zagonetku. No, ova zagonetka nije za one sa slabim srcem i samo će je oni s visokim IQ-om moći riješiti za manje od 15 sekundi, prenosi Daily Express.

Foto: Brightside

Ako vjerujete da imate oštre oči i bistar um, trebali biste je moći riješiti u tren oka. Na gornjoj slici vidjet ćete more ukusnih banana, ali među hrpama žutog voća je kamuflirana jedna životinja. Koliko brzo je možete uočiti? Pripremite štopericu i krenite! Ako vam je potrebna pomoć pri brzom skeniranju banana, uvijek možete pokušati zumirati sliku na svom mobitelu.

Spremni ste odustati ili mislite da ste je riješili? Među bananama se vješto sakrila jedna žuta zmija koja se nalazi na lijevoj strani slike, točno u sredini.
Avatar lola lola
lola lola
06:36 22.10.2025.

Doslovno u sekundi. Sklupcana zmija.

AN
Anteo
06:34 22.10.2025.

Moraš biti potpuno ćorav da ne vidiš zmiju u roku odmah.

