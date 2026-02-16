Od splitskog laboratorija do svake dm trgovine: Kako je naša domaća tvrtka učinila vrhunski propolis dostupan svima?

Nije bilo lako. Dok je većina proizvođača propolisa koristila klasične metode ekstrakcije alkoholom koje su jednostavne ali gube preko 30% korisnih tvari, Hedera je krenula drugačijim putem.

Godinama su istraživali kako zadržati propolis u njegovom izvornom, nativnom obliku - onakav kakav ga pčele proizvode, bez dodavanja kemikalija ili otapala.​

Četrdeset godina kasnije, ta ista splitska tvrtka uspjela je nešto što malo tko očekuje od domaćeg proizvođača. Njihov proizvod sada stoji na policama svih dm trgovina diljem Hrvatske.



Inovacija koja je promijenila sve

Vlasnik tvrtke Hedera, inženjer kemije Saša, razvio je posebnu inovativnu tehnologiju koja omogućava da se pčelinji proizvodi zadrže u njihovom nativnom obliku bez dodavanja kemijskih sredstava.

Tradicionalan propolis, onaj koji kupujete u većini ljekarna ili na tržnicama, dobiva se kemijskim procesima koristeći različita otapala - najčešće alkohol. Problem je što nijedno otapalo ne može otopiti samo neke dijelove propolisa, tako da propolis gubi značajan dio ljekovitih tvari ako se koriste moderna otapala. Testovi pokazuju da se kod običnog propolisa gubi više od 30% korisnih sastojaka.​

Hedera je jedina tvrtka u svijetu koja je uspjela dobiti propolis onakvim kakav je u prirodi - bez da se koriste kemijska sredstva, čime se zadržavaju sva prirodna ljekovita svojstva. Rezultat je potpuna očuvanost preko 300 prirodnih sastojaka - svih flavonoida, svih bioaktivnih tvari, svih spojeva koje je priroda stvorila.​

Tvrtka je u suradnji s Institutom Ruđer Bošković u Zagrebu i Institutom za pomorsku medicinu u Splitu istraživala hrvatski propolis i pčelinje pelud s Dalmatinskog bilja Cistus sp. u izvornom obliku. Samo dio tih rezultata ugrađen je u proizvode koji su registrirani kao dodaci prehrani, što garantira najviše standarde kvalitete.​



Put do dm police - garancija dostupnosti i kvalitete

Hedera proizvodi se mogu naći u ljekarnama, drogerijama i specijaliziranim trgovinama diljem Hrvatske. Proces registracije započeo je i u nekoliko drugih zemalja, što svjedoči o međunarodnom priznanju kvalitete.​

Ali ono što je učinilo razliku za prosječnog kupca je upravo ulazak u dm lanac. dm-drogerie markt prisutan je u Hrvatskoj još od 1996. godine, s preko 21.200 različitih proizvoda uključujući oko 1.000 hrvatskih proizvoda. Značajna razlika u ponudi je prvenstveno prirodna kozmetika i zdrava hrana.​



Premium proizvod po fer cijeni, dostupan u vašem susjedstvu

"Premium" često zvuči kao sinonim za "skupo" ili "elitistično". Ali u slučaju Hedera Nativnog propolisa , premium znači nešto drugo - najvišu moguću kvalitetu po cijeni koja ima smisla za prosječnu obitelj.

To je proizvod koji sadrži 1080 mg propolisa i 520 mg pčelinje peludi po dnevnoj dozi, u obliku praktičnih kapsula bez neugodnog okusa. To je proizvod temeljen na znanstvenim istraživanjima, s certifikatom analize, s garancijom sastava. To je proizvod koji nudi ono što obećava - potpunu snagu propolisa u njegovom izvornom obliku.​

I sada je dostupan na polici dm trgovine u vašem gradu, po fer cijeni, zajedno s tisućama drugih proizvoda koje svakodnevno kupujete.