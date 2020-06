Možete li zamisliti da vas netko plaća za jedenje sira? Upravo to nudi jedna američka tvrtka!

Možete li zamisliti da vas netko plaća samo za jedenje sira? Upravo to nudi tvrtka Whisps koja radi razne grickalice od te, mnogima omiljene, namirnice. Oni traže osobu koja bi isprobavala sireve i grickalice koje naprave, prenosi LADBible. Jednom mjesečno poslat će vam hranu koju bi trebalo testirati, a nude i edukacije s trgovcima mliječnih proizvoda. Također, nove ideje su uvijek dobrodošle, pa možete uključiti maštu i slati prijedloge.

Osim toga, nude i jako dobar iznos novaca. U zamjenu za recenzije zaposlenik će dobiti 1500 dolara stipendije i 2000 dolara plaće. Uz to, sve pogodnosti i nagrade koje dobije vrijede još 1500 dolara. Sve zajedno, u godinu dana dobit ćete 3500 dolara, odnosno malo više od 24 000 kuna. Zvuči zaista dobro, zar ne?



Izvršna djelatnica Illana rekla je: "Sanjala sam o poslu gdje mogu isprobavati sireve i biti plaćena za to, a sada sam jako uzbuđena što će to moći raditi još netko. Bit će ovo zabavan natječaj, jedva čekam primiti prijave."



Natječaj je otvoren za ljude iz Amerike, a jedan od uvjeta je da imaju više od 21 godinu. Nikakvo iskustvo nije potrebno, samo kod prijave treba objasniti zašto volite sireve, da ste sir koji bi bili i zašto i što ćete donijeti ovom poslu.