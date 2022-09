'Moja partnerica je trudna, ali ja nikako ne mogu biti djetetov otac: Ne znam kako da joj to kažem'

- Moja partnerica mi je rekla da je trudna već tri mjeseca, no postoji problem s tim, a to je da sam ja imao vazektomiju i prilično sam siguran da nisam djetetov otac. Ona je jako sretna zbog djeteta i nema pojma da ja znam da ne može biti moje. Ona ima 43 godine, a ja 44 te je na na početku veze rekla da nećemo imati djecu zbog naših godina. Ja sam bio već u braku i imam troje djece s bivšom suprugom, pa sam napravio vazektomiju, no svojoj partnerici to nisam rekao jer nisam smatrao da je važno - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Imali su nekoliko problema u zadnje vrijeme i ona je djelovala distancirano, a on je puno radio i nije uvijek baš bio dobar partner, kako sam kaže. No, posljednjih mjesec dana krenulo je na bolje, a razgovarali su i o braku. Sve je ponovno propalo kada mu je rekla da je trudna, a on je bio toliko šokiran da nije mogao govoriti. Pretvarao se da je sretan, ali je ludio.

- Sada misli da je tako suđeno i jako je sretna što će postati mama, a ako joj kažem za vazektomiju, bit će ljuta i povrijeđena što sam joj to prešutio. Najgore od svega je što ću se morati suočiti s tim da je vjerojatno imala ljubavnika. Doktori su joj rekli da je trudnoća rizična zbog njezinih godina, pa ju ne želim sada uzrujavati. Trebam li nešto reći ili je bolje da šutim? - upitao je psihoterapeutkinju.

- Postoji jedna mogućnost koju niste uzeli u obzir, a to je da vazektomija ne djeluje uvijek i nije sto posto učinkovita, iako se to rijetko događa. Osim ako ne napravite DNK test, ne možete biti sigurni da dijete nije vaše. A ako nije varala i vi se tako postavite prema njoj, to bi moglo uništiti i nju i vaš odnos. Ovo ne mora biti veliki sukob, samo joj objasnite da se osjećate zbunjeno njezinim vijestima jer ste imali vazektomiju. Moći ćete to riješiti zajedno samo ako oboje počnete iskreno razgovarati. Prešućivanje vaših misli i osjećaja, samo će dugoročno oštetiti vaš odnos - odgovorila mu je Deidre.

