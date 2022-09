'Moj seksualni nagon naglo je narastao, ali sad moj dečko ne može držati korak sa mnom'

– Moj seksualni nagon naglo je porastao. Stalno želim seks, ali moj dečko je potpuna suprotnost. Ja imam 37 godina, a moj partner 39. Zajedno smo tri godine. Naš seksualni život uvijek je bio zdrav. Bilo je normalno da imamo seks jednom navečer, svaku noć, ali to mi sada nije dovoljno. Jednostavno ga se ne mogu zasititi – napisala je jedna žena za The Sun.

Kad se seksaju, ona bude jako vlažna, ali čini se da njega to odbija. Pokušava to ne shvatiti osobno, ali ne može a da se ne zapita imaju li njezine godine ikakve veze s ovim.

– Nekim ženama se libido povećava u kasnim tridesetima/ranim četrdesetima i to je potpuno normalno. Vaš dečko bi mogao biti isključen jer ga to stavlja pod pritisak, ali pitajte ga što se kod njega promijenilo. Normalno je da se navlažite kad ste uzbuđeni, to čini seks ugodnijim – odgovorila joj je stručnjakinja Deidre.

