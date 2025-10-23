Mnogima omiljeno voće može vam pomoći ublažiti probavne probleme - evo kako

Ako vam probava u posljednje vrijeme nije baš najbrža, znanstvenici imaju dobre vijesti — rješenje bi se moglo nalaziti u vašoj kuhinji. Istraživači iz Ujedinjenog Kraljevstva nedavno su u časopisu Journal of Human Nutrition and Dietetics objavili nove prehrambene smjernice za ublažavanje kroničnog zatvora. Prema King’s College Londonu, koji je 13. listopada objavio rezultate, riječ je o “prvim znanstveno utemeljenim prehrambenim preporukama za odrasle s kroničnim zatvorom”.

Prema istraživačima, tri namirnice posebno se ističu u poticanju rada crijeva - kivi, raženi kruh i mineralna voda. Zanimljivo je da obična vlakna, koja se tradicionalno preporučuju kod probavnih tegoba, nisu uvijek dovoljno učinkovita. “Otkrili smo da jednostavno nema dovoljno dokaza koji bi potvrdili da vlakna sama po sebi značajno pomažu kod zatvora”, rekla je dr. Eirini Dimidi, autorica studije, “Umjesto toga, naše istraživanje ukazuje na neke nove prehrambene strategije koje bi mogle stvarno pomoći pacijentima. No, potrebno je još kvalitetnih ispitivanja kako bismo potvrdili što doista djeluje”.

Kivi se pokazao posebno učinkovitim. Prema Jasonu Heiselmanu, certificiranom nutricionistu i profesionalnom kuharu iz New Yorka, ovo voće sadrži vitamin E i enzim aktinidin, koji ubrzava probavu i smanjuje nadutost. “Sasvim je logično dodati nekoliko kriški kivija u bilo koji obrok”, rekao je Heiselman za Fox News Digital, “Ako ga kombinirate s izvorima zdravih masti poput sjemenki, orašastih plodova ili punomasnih mliječnih proizvoda, vaše tijelo bolje apsorbira hranjive tvari”.

Ako niste ljubitelj voćnih salata ili smoothieja, Heiselman ima prijedlog – probajte kivi u slanim kombinacijama. “Sirove kriške kivija tretiram kao svježe rajčice – poslužujem ih sa slanim sirevima, tostiranim pistacijama i naribanim crvenim lukom”, kaže, “Također ga koristim kao bazu za chutneyje i relishe – daje zanimljivu svježinu i aromu”. Inače, kivi se uzgaja na Siciliji još od ranih 1900-ih, pa Heiselman, čija je obitelj odatle, kaže da mu je to voće “odavno poznato i često na stolu”.

Dr. Dimidi, autorica studije, nada se da će uvođenje kivija, raženog kruha i mineralne vode u prehranu pomoći ljudima da “samostalno bolje upravljaju svojim simptomima i poboljšaju kvalitetu života”. “Po prvi put imamo znanstveno utemeljene smjernice koje pokazuju što zaista pomaže, a koji savjeti jednostavno nemaju dovoljno dokaza iza sebe”, zaključuje Dimidi.