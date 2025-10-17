Stručnjaci otkrivaju: Ovih 5 namirnica čuva pamćenje i zdravlje mozga
Postoje namirnice koje ne samo da nas hrane i daju energiju, već imaju i posebne učinke na određene dijelove tijela. Od mozga i srca do kože i kostiju, pravilno odabrana hrana može poboljšati funkciju organa, smanjiti rizik od bolesti i održavati tijelo u optimalnom stanju. Uključivanjem takvih namirnica u svakodnevnu prehranu možemo ciljano podržati zdravlje i dobrobit svojih najvažnijih tjelesnih sustava. Alderberry Care, stručnjaci za njegu u domovima za starije osobe, sugeriraju da bi prehrana mogla biti jedan od najjednostavnijih načina za jačanje zdravlja mozga, posebno za starije osobe koje žele što dulje održati svoju neovisnost.
Iako ne postoji poznati lijek za demenciju ili Alzheimerovu bolest, dr. Charles J. Duffy, direktor Centra za zdravlje mozga i pamćenje Sveučilišnog bolničkog neurološkog instituta, vjeruje da konzumiranje prave hrane i održavanje uma aktivnim potencijalno može odgoditi ili čak spriječiti pojavu simptoma. "Kada podržavamo starije osobe, tada je prehrana jedan od najmoćnijih alata koje imamo. Vidimo bolje raspoloženje, stabilnije rutine i oštrije pamćenje kada su u obroke uključeni šareno voće, cjelovite žitarice i jednostavni proteini. Obitelji često primjećuju razliku u roku od nekoliko tjedana", rekao je glasnogovornik Alderberry Carea. Ovih 5 namirnica pomoći će vam u čuvanju pamćenja i zdravlja mozga, piše Daily Express.
Jaja: Rudolph E. Tanzi iz McCance Centra za zdravlje mozga Sveučilišta Massachusetts preporučio je konzumiranje jaja, snažnog izvora kolina koji jača pamćenje i funkciju mozga. Bez obzira jesu li kuhana, pečena ili umiješana u juhe, jaja nisu samo jednostavna za pripremu i mekana za žvakanje, već su i ekonomičan izbor proteina za mnoge starije osobe.
Šareno voće i povrće: Voće i povrće živih nijansi prepuno je karotenoida, pigmenata odgovornih za njihovu crvenu, narančastu i žutu boju. Istraživanja pokazuju da su više razine karotenoida povezane s poboljšanim zdravljem mozga i smanjenim rizikom od demencije. U svoje obroke uključite mrkvu, papriku, rajčice i lisnato povrće.
Mahunarke i bobičasto voće: Grah, leća i slanutak, bogati vlaknima i biljnim proteinima, pomažu u održavanju razine šećera u krvi čime potiču cjelokupno zdravlje mozga. S bobičastim voćem bogatim antioksidansima, koje je poznato po smanjenju upale u mozgu, stvaraju snažnu kombinaciju. Jednostavan gulaš od leće, nakon kojeg slijedi šaka smrznutih borovnica ili kupina, može biti pristupačan i hranjiv obrok za starije ukućane.
Hrana bogata flavonoidima: Pojedinci koji konzumiraju najveće količine hrane bogate flavonoidima, otprilike šest porcija dnevno, pokazali su 28 posto manju vjerojatnost razvoja demencije tijekom razdoblja istraživanja u usporedbi s onima koji konzumiraju minimalne količine. Ovi korisni spojevi mogu se pronaći u jabukama, luku, tamnoj čokoladi i zelenom čaju. Za starije osobe, zamjena keksa komadićem tamne čokolade ili odabir zelenog čaja tijekom večernjih sati može donijeti skromne, ali značajne prednosti.
Cjelovite žitarice: Studija iz 2023. otkrila je snažnu korelaciju između konzumacije cjelovitih žitarica i smanjenog rizika od demencije i Alzheimerove bolesti. Za starije osobe, jednostavan prelazak s bijelog kruha na cjelovito brašno mogao bi biti dobra polazna točka. Međutim, izazov leži u prepoznavanju doista cjelovitih kruhova, žitarica i tjestenine među bezbroj dostupnih opcija. Pripazite na ambalažu koja navodi cjelovitu pšenicu ili cjelovitu zob kao glavni sastojak.