Mladić se požalio: 'Iako sam u novoj vezi, često razmišljam o bivšoj koja me prevarila'

Nedavno je seks kolumnistica s portala Metro Lisa Scott objavila pismo jednog anonimnog muškarca koji se požalio da 'previše razmišlja o bivšoj djevojci koja ga je prevarila'. Bila mu je kaže, nevjerna još na početku njihove ljubavne veze, koja je prije nekoliko godina i završila.

- Još se ponekad čujemo, a nedavno sam joj rekao i da mi je žao što nisam neke stvari drugačije napravio dok smo bili skupa - napisao je mladić koji kaže kako mu je još uvijek žao što je zbog prevare kroz cijelu tu vezu na nju bio ogorčen, a najviše ga muči to što je još tada znao kako bi se trebao postaviti, no to nije napravio.

- Znao sam i tad što ona od mene treba i kakav bi prema njoj trebao biti ali joj nikad nisam pružio što sam trebao - napisao je.

Sad je ,dodaje, već duže vremena u vezi s drugom curom s kojom mu je dobro ali stalno ima osjećaj da nešto nedostaje.

- Duhovi prošlosti počinju nas progoniti baš kad smo nezadovoljni sa svojom sadašnjošću - kaže psihologinja dr. Angharad Rudkin, te dodaje kako 'zvuči kao da je u dugoj vezi s nekim u koga nije potpuno zaljubljen'.

- Iz nekog se razloga nedorečene stvari iz stare veze prelijevaju na ovu u kojoj ste sad - rekla je dr. Rudkin. A kad se nečem bliži kraj, skloni smo vraćanju u prošlost da bi izbjegli nelagodnu situaciju koja je pred nama; jer je uzbudljivije razmišljati o intenzivnim osjećajima iz prošle veze nego o problemima iz sadašnje.

Rudkin kaže i kako mnogi nesvjesno iz veze u vezu ponavljaju iste pogreške, pa možda to radi i ovaj mladić koji je i sam spomenuo da ga je sram što bivšoj nije dao što je trebala.

- Je li vam palo na pamet da isto radite i sa sadašnjom? - pita ona i kaže kako se takvi destruktivni ciklusi u vezama ponavljaju sve dok ih ne postanemo svjesni i dok nešto ne poduzmemo.

- Najvažnije je dokučiti koje loše obrasce vučemo za sobom iz jedne veze u drugu - rekla je dr. Rudkin. Mladiću je poručila i da se, ako ipak želi poraditi na vezi sa sadašnjom djevojkom, makne od bivše s kojom se povremeno viđa.

- Koncentrirajte se na sadašnju djevojku da vidite postoji li ipak nešto među vama zbog čega biste ostali s njom - savjetuje dr. Rudkin. Istovremeno, poručila je, uložite vrijeme i trud u detektiranje svojih pogrešaka iz prošlosti i jednom zauvijek prestanite sa štetnim obrascima.

