Stručnjaci savjetuju: Ove stvari nikada ne govorite na razgovoru za posao

Hoćete li dobiti posao nakon obavljenog intervjua ili ne ovisi o mnogo stvari. Osim vaših znanja, vještina, obrazovanja i prethodnog iskustva, jako veliku ulogu igra dojam koji ostavite na poslodavce. Kako tvrde stručnjaci, samo jednom rečenicom možete potpuno upropastiti ili popraviti dojam, a evo nekoliko njihovih savjeta kako se ponašati tijekom razgovora.



Dobar dojam ostavit ćete ako...



Poslodavci vole da ljudi koji se prijave na oglas znaju bar nešto o tvrtki, tvrdi stručnjak za karijere i izvršni direktor Brokers International, Mark Williams. "Ako je kandidat proučavao tvrtku, upravljački tim i najnovije vijesti, to dovoljno govori o njegovom karakteru. Što više kandidat ima znanja i može pokazati gdje će se uklopiti i kako će dodati vrijednost tvrtki, to će bolji dojam ostaviti na osobu koja ga intervjuira."



Još jedna stvar kojom ćete osvojiti osobu koja vas intervjuira je ubacivanjem malo osobnosti u razgovor. Ne morate se složiti sa svime što ta osoba govori i ulizivati se, ali pokažite interes za ono što govori aktivnim slušanjem. Kako tvrdi Steven Starks, viši voditelj programa savjetovanja u karijeri i operacija na Sveučilištu Phoenix, sve započinje istraživanjem voditelja zapošljavanja, pregledom njihovog LinkedIn profila i traženjem zajedničkih interesa ili zanimljivih aspekata njihove pozadine o kojima biste možda mogli razgovarati. To pomaže u stvaranju smislenih razgovora i postavljanju promišljenih pitanja usmjerenih na upoznavanje vašeg budućeg šefa.

Mrtvi pijani na poslu: Zaprešićki komunalci valjali se po odlagalištu, jedan zapeo između prednjih i zadnjih sjedala u autu!

Također, istaknuti se možete dijeljenjem vlastite vizije o tome što ćete raditi, kako možete riješiti neke probleme koje tvrtka ima i slično. Dakle, jasni stav o vašoj ulozi na novom radnom mjestu je definitivno plus, piše TheLaddres.



Potrudite se da, bez obzira na tremu, razgovarate sigurno i jasno. Komunikacijske vještine od iznimne su važnosti pri zapošljavanju. Osim toga, potrudite se biti pozitivni i veseli. Držite se uspravno, nasmiješite se, održavajte kontakt očima i pozitivnim izrazima lica tijekom razgovora.



Loš dojam ostavit ćete ako...



Nepotrebno glumite žrtvu. Doći na razgovor za novi posao i početi iznositi detalje o bivšem šefu kojeg niste voljeli ili o toksičnoj radnoj atmosferi nikako nije pametno. To se može shvatiti kao ‘izigravanje žrtve’ i ne ostavlja dojam koji rezultira ponudom. Zaboravite na bivše šefove i kolege - došli ste predstaviti sebe.



Pitati za plaću nije sramota, ali nemojte to raditi na početku razgovora. Prvo postavljajte pitanja o tome kako možete doprinijeti tvrtki, pomoći u rješavanju problema i slično. Saznajte sve o poslu za koji ste se prijavili i postavljajte promišljena pitanja koja će vam pomoći da utvrdite je li prilika prikladna za vas.



Samopouzdanje je poželjna osobina kandidata, ali pretjerano hvaljenje samoga sebe ostavit će negativan dojam. Nemojte, kako biste sebe uzdigli, kritizirati druge kolege.



S druge strane, nemojte ni sebe baš poniziti i pričati loše o prethodnom iskustvu i vještinama. Tanka je granica između objašnjenja onoga što agenta za zapošljavanje brine u vašem životopisu i otkrivanja slabosti. Ako ste izgubili posao ili imate prazninu u životopisu, uvježbajte kako ćete to objasniti, preporučuju stručnjaci.

Koju boju odjeće odabrati za razgovor za posao, a koju za izlazak?