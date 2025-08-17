Žele ući u Guinessovu knjigu rekorda: Organizirali masovno vjenčanje Tamagotchija

Deseci obožavatelja i kolekcionara popularnih Tamagotchi igračaka okupili su se prošle nedjelje u Torontu kako bi svjedočili i sudjelovali u onome što je najavljeno kao 'najveće Tamagotchi vjenčanje na svijetu', na kojem se više od 100 digitalnih ljubimaca – vjenčalo. Toronto Tamagotchi Club najavio je još prošlog mjeseca masovno digitalno vjenčanje, otkrivši na Instagramu kako članovi žele ući u Guinnessovu knjigu rekorda, piše People.

Još uvijek nije poznato hoće li ovaj snažan pokazatelj digitalne ljubavi doista ući u knjigu rekorda, no prema pisanju Toronto Todaya, događaj je privukao impresivnih 180 ljudi. 'Što je Tamagotchi vjenčanje? Zamislite masovno vjenčanje, u Tama stilu', napisali su iz kluba na Instagramu. 'Tama likovi se u igri mogu vjenčati s likovima iz drugih uređaja. Proslavimo ljubav i prijateljstvo u našoj zajednici i pronađimo partnera za vašeg Tamagotchija uživo! Omogućite ljubav svom Tamagotchi liku i uđite u povijest — ili samo dođite na zabavu i slavite gotchi ljubav!'

Prema Tamagotchi Wikiju, iako su igračke prvi put puštene u prodaju 1996., verzije uvedene nakon 2004. imaju mogućnost sklapanja braka. Postoji više načina da se Tamagotchi 'vjenča', uključujući povezivanje dva uređaja. Osnivačica kluba, Twoey Gray, rekla je za Toronto Today da je cilj nedjeljnog događaja bio 'ostaviti trag u povijesti', budući da dosad nije bilo evidentiranih rekorda za Tamagotchi vjenčanja. Potvrdila je da se tijekom ceremonije, koja je počela oko 13 sati po lokalnom vremenu, vjenčalo više od 100 digitalnih ljubimaca.

Iako još trebaju poslati službenu prijavu Guinnessu, organizatori su bili dobro pripremljeni. Po prostoru su postavili kartice koje su vlasnike upućivale na druge s istim modelom uređaja, kako bi lakše pronašli 'savršen par'. Kada bi se uređaji spojili, na ekranima likova bi se pojavili konfeti i srca, a iz jaja bi se izlegao novi digitalni ljubimac. 'Kada sam imao osam godina, na igralištu su bila druga djeca koja su ih imala pa ste ih mogli spojiti. Ali, kad odrasteš i ta zajednica postane malo uža, teže je pronaći ljude koji ih imaju', ispričao je sudionik Holden Levack.

Twoey je grupu pokrenula 2022. godine, objašnjavajući da u igri postoji 'nešto vrlo izjednačavajuće'. Čini se kako Tamagotchi entuzijasti dijele to mišljenje — prostor za nedavno vjenčanje je bio prepun ljudi koji su pozirali s ljubimcima i potpisivali vjenčane kartice. Neki su obožavatelji donijeli i velika čestitarska platna, obukli vlastite vjenčanice i snimili vatromet koji je obilježio trenutak kada su njihovi digitalni ljubimci zapečatili svoju zajednicu.