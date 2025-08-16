Nije mogla vjerovati što joj je svekrva napravila na vjenčanju: 'Tako se to radi!'

Odnos između svekrve i snahe često je predmet šala, ali i ozbiljnih nesuglasica. Iako se očekuje da će članovi obitelji živjeti u slozi, ponekad upravo ovaj odnos može biti napet i izazovan. Različiti karakteri, očekivanja i tradicije često dovode do sukoba i nerazumijevanja, što zna stvarati dodatne tenzije u obitelji. No, jedna je svekrva prešla liniju svojim potezom na vjenčanju. "Rekla je da je to bila 'samo šala', a ja još pokušavam otkloniti napetost", napisala je mladenka Sam na TikToku uz video kaotične scene.

Snimka, koja je pregledana oko dva milijuna puta, pokazuje Sam kako razigrano baca komad viška glazure svojoj tetki dok njezin novopečeni suprug reže čokoladnu tortu. Ono što je trebalo biti slatka uspomena brzo je dobilo gorak okus, piše New York Post. "Moja svekrva je prišla, uzela glazuru iz ruke moje tete i gurnula mi ju u lice", objasnila je Sam u sljedećem isječku.

U videu se čuje kako mladoženjina mrzovoljna majka, za koju Sam tvrdi da je na proslavu stigla "već pijana", viče: "Eto, tako se to radi", dok se teturajući vraća na svoje mjesto. "Prvi put smo zaista vidjeli ovu njezinu stranu nje. I moj muž i ja bili smo potpuno šokirani i zbunjeni", objasnila je razočarana Sam.

No, ova majka nije jedina koja je odlučila upropastiti veliki dan svog sina. Od odijevanja u bijelo da bi zasjenile mladenku do angažiranja nasilnika da poprskaju mladenku crvenom bojom dok hoda prema oltaru, svekrve su stekle lošu reputaciju. Samin suprug nije pokušao spriječiti svoju majku da izazove kaos zbog čega su korisnici predložili Sam da odustane od braka.

"Počni štedjeti za dobrog odvjetnika za razvod. Na kraju će ti trebati", "Poništenje braka bi bilo jeftinije i manje traumatično", "Način na koji je on samo stajao tamo i ništa nije napravio je upravo ponašanje koje možeš očekivati dok se razvod ne finalizira", "Zamisli da se udaš za nekoga tko dopušta bilo kome da te ne poštuje", "Svekrva je moćna koliko je muž slab", samo su neki od komentara.