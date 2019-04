Imam 26 godina i radim za šankom u striptiz klubu. Volim svoj posao. To je zabavno mjesto za rad, kao i upoznavanje zanimljivih ljudi- započinje djevojka koja je postavila pitanje poznatoj seksualnoj terapeutkinji Deidre na portalu The Sun.

- Nedavno sam otkrila kako me dečko varao, a tjedan dana nakon toga na poslu sam upoznala muškarca koji je izgledao jako lijepo. Rekao mi je da ima 30 godina i da je preprodavatelj droge, te da je sam došao u klub. Pozvao me na piće nakon moje smjene, te smo kasnije otišli u hotel. Čim smo ušli na vrata, poljubio me, a ja sam ga poljubila natrag. Tu večer smo vodili strastveni seks.

Nisam ga ponovno vidjela, ali dvije noći kasnije sam upoznala drugog muškarca i seksali smo se u njegovom autu. I tako su se moje višestruke afere nastavile. Čak sam imala seks s dva muškarca u istoj večeri.

Mislila sam da će mi seks s drugim muškarcima donijeti sreću, ali osjećam se još gore. Još uvijek patim za svojim dečkom koji ima 29 godina. Naše prve tri godine zajedno bile su nevjerojatne sve dok nisam saznala da me prevario - zaključila je.

- Znate da ovo nije ispravan put kojim trebate ići. Vaš dečko vjerojatno neće saznati, ali vi ugrožavate svoje seksualno zdravlje i svoju osobnu sigurnost. Ako i dalje volite svojeg dečka, zašto se ne biste suočili s problemom, umjesto da bježite od njega? Odvojite vrijeme kako bi radili na odnosu sa svojim dečkom. Razgovarajte o tome kako možete vratiti vaš odnos na pravi put- odgovorila je terapeutkinja.

