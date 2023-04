Mama zagovara dojenje u javnosti bez stida, a muškarci pišu: 'Kada ću ja doći na red?'

I dok su se nekada davno žene dok su dojile skrivale i od svojih ukućana i članova uže obitelji, mame pripadnice Generacije Z (rođene između 1995. i 2011.) kao da su odlučile tome stati na kraj; i sve buduće mame lišiti stida zbog dojenja bebe u javnosti i golih grudi. Nedavno je na svom TikTok računu @shania.oneill jedna takva mama odlučila s javnosti podijeliti kako se ne želi skrivati dok doji svoju kćerkicu, a njezin je video, osim odobravanja, potaknuo i komentare najgore vrste; muškaraca koji se 'hvale' da im žene koje doje u javnosti daju materijala za erotske maštarije...

“Bez obzira na to jesam li u tramvaj, autobusu, restoranu ili guram kolica u dućanu; ako mi je kći gladna, nahraniti ću je bilo gdje,” rekla je u svom videu Britanka Shania O’Neill, svjesna da; čak i kad je razlog samo hranjenje bebe; gole ženske grudi obično potaknu i neke neprimjerene komentare. "Muškarci mi govore stvari poput 'Kada ću ja doći na red?'" ili "Mogu li ti biti posinak?", dodavši kako ima i onih koji priznaju da im i slike razgolićenih majki dojilja bude seksualne fantazije.

“Kažu i da im je teško gledati moje videe, a ne dirati se”, kaže O’Neill. “Ne mogu vjerovati da zaboravljaju osnovnu funkciju majčinih grudi i koliko je dojenje prirodno i neseksualno. Ne razumijem zašto neki ljudi misle da ja želim izazvati takvu pažnju i zašto bih to htjela...” O’Neill je inače, priča, neplanirano zatrudnjela sa samo 16 godina, dok je bila na kontracepciji, a kao majka tinejdžerica nikada, kaže, nije mislila da će na društvenim mrežama baš ona tako glasno zagovarati dojenje u javnosti.

“Kad sam saznala da sam trudna strah me paralizirao jer nisam ni pomislila da će mi se to dogoditi, budući da sam redovito uzimala pilule”, ispričala je i priznala kako je zbog početnog šoka kod nje izostao osjećaj povezanosti s bebom odmah nakon poroda, o čemu mnoge majke pričaju. “Zbog toga nisam ni planirala dojiti, ali kad sam pokušala, to me potpuno promijenilo”, rekla je. "Zbog dojenja se između mene i moje kćeri stvorila nevjerojatna povezanost."

A ona, naravno, nije jedina zagovornica javnog dojenja na društvenim mrežama; tako je mama s računom @MsCalciumCannons98 početkom godine postala viralna nakon što su je mnogi Tiktokeri prozvali zbog video u kojem su joj usred trgovine prsa gola jer doji svog malog sina.

Inače, prema istraživanju Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) napravljenom 2021. čak 83,2% majki podupire dojenje, a više od 55% s njime nastavlja i nakon što dijete navrši šest mjeseci. "majčino mlijeko može zaštititi bebe od kratkoročnih i dugotrajnih bolesti kao što su astma, pretilost, dijabetes tipa 1 i sindrom iznenadne smrti dojenčadi. Isto tako, dojilje imaju smanjen rizik od raka dojke i jajnika, dijabetesa tipa 2 i visokog krvnog tlaka", stoji u izvješću CDC-a.

"Kažu i da dojenje smanjuje postporođajnu depresiju za čak 50 posto", dodala je O'Neill koja ističe kako joj je 'njena beba ispred svih, pa ne dopušta da negativni komentari utječu na nju. “Žao mi je što se neki zbog toga osjećaju nelagodno, no sigurno neću zato prestati svoje dijete hraniti gdje god se zateknem”, prenio je NY Post.

