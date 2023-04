Mama četvero djece podijelila 5 savjeta za mir u kući tijekom školskih proljetnih praznika

Dok za djecu proljetni praznici znače ostavljanje obaveza iza sebe, za roditelje boravak djece kod kuće iz škole cijeli dan donosi svoje izazove. Certificirana trenerica visokih performansi i mama četvero djece Jenna Hermans zna koliko je lako biti preopterećen i prezaposlen sa svima pod istim krovom, ali ona želi da mame i tate iskoriste svoju snagu, ostanu smireni i maksimalno iskoriste svoje vrijeme kod kuće s obitelji, prenosi The Sun.

Nakon što se udala, postala mama i preselila u novi grad, Jenna se osjećala kaotično, tjeskobno i usamljeno. Našla se u potrazi za načinom da ostane prizemljena dok je istovremeno vodila cijelo kućanstvo i vlastiti posao. Koristeći sve što je naučila iz svog formalnog obrazovanja iz psihologije i organizacijskog menadžmenta, svojih 15 godina u ljudskim resursima i svojih pet godina vođenja vlastite predškolske ustanove, osmislila je 'Pet stupova smirenosti' kako bi vodila svjesniji i ispunjeniji život.

1. Učinkovitost: Jennin prvi stup smirenosti je učinkovitost. 'To znači obavljati stvari koje moramo na učinkovitiji način, tako da možemo otvoriti prostor, vrijeme i energiju za stvari koje želimo učiniti', rekla je. Jedan od načina na koji Jenna prakticira učinkovitost je planiranje obroka prije početka tjedna – čak i ako to znači da samo znate da ćete jednu večer naručiti pizzu, drugu napraviti tjesteninu, a iduću otići na večeru. 'Ovako barem imate hranu pod kontrolom i nema panike u zadnji čas', dodaje. Također preporučuje pranje rublja prije početka praznika i kupnju igara u kojima mislite da će djeca uživati ​​tijekom boravka kod kuće.

2. Navike: Učinkovito obavljanje potrebnih zadataka ostavlja vam prostora za nastavak njegovanja svakodnevnih navika koje vas drže u sretnoj rutini. 'Nemojte dopustiti da vam praznici ograniče ili pregaze vaše dobre navike, savjetuje Jenna. Bez obzira volite li svako jutro ići u teretanu, navečer popiti čaj ili ugurati malo vremena za čitanje, Jenna kaže da vam zdrave navike mogu pomoći da ostanete mirni iz dana u dan: 'Dakle, pobrinite se da su još uvijek na umu čak i tijekom proljetnih praznika'.

3. Zajednica: Jennin treći stup smirenosti je oslanjanje na vašu zajednicu. Osim planiranje igru ​​i zabave kako bi vaša djeca bila podalje dok kuhate, jedan od njezinih omiljenih načina da iskoristi svoju zajednicu je korištenje onoga što ona naziva 'zajedničko čuvanje djece'. 'To je kao dijeljenje vremena. Recimo da imate četiri obitelji u susjedstvu gdje se sva djeca poznaju. Jedne večeri odvest ću svačiju djecu na pizzu kako bi drugi roditelji mogli imati svoj izlazak. Onda druge večeri, ti roditelji dovedu djecu na filmsku večer kako bismo moj muž i ja mogli imati svoj izlazak', pojašnjava.

4. Komunikacija: Bez obzira na to koliko vaša djeca imaju godina, Jenna kaže da provođenje kroz tjedni plan može pomoći cijeloj kući da se prilagodi ovoj novoj rutini. 'Razgovarajte sa svojom obitelji o tome što mogu očekivati ​​od ovih sljedećih dana. Čak i s bebama i malom djecom razgovarajte o stvarima poput: Idemo li negdje na dugo putovanje? Dolaze li nam ljudi? S kim ćemo provoditi vrijeme? Djeca možda još ne razumiju u potpunosti koncept planiranja, ali još uvijek postoji dio njih koji se hvata za te male stvari, stoga je važno pripremiti njihov um'.

Jenna preporučuje da im se objasni da će se ovaj tjedan, iako stvari mogu biti drugačije, vratiti standardnom protokolu kada škola nastavi. 'Dakle, trebate im reći stvari poput: Ako ovaj tjedan provedete više vremena ispred ekrana, to je zato što je to posebno vrijeme. I mi kao roditelji moramo to pustiti i shvatiti da je u redu da rutina bude drugačija nekoliko dana', kaže Jenna.

5. Briga o sebi: Jennin posljednji stup smirenosti je prakticiranje brige o sebi, jer kaže da su kontrole mentalnog zdravlja presudne za dobro vođenje kućanstva. 'Razgovarajte sa svojim partnerom o rotiranju stavljanja djece u krevet različite večeri kako bi druga osoba mogla čitati, opustiti se , staviti masku za lice ili što god drugo želi. Ako se svatko brine o sebi, dobro nam je, zar ne? Osobito kao roditelji, moramo se brinuti o svojim umovima i tijelima kako bismo se mogli prikazati kao najbolja verzija sebe za svoje obitelji', dodaje. Osobni oblici brige o sebi uključuju meditaciju, bilježenje zahvalnosti, spavanje i pokušaj odlaska u prirodu. 'Zapamti da je ovo privremeno. Ovo će proći. Da, može postati izazovno, može postati kaotično, ali nije uopće dugo i proći ćeš kroz ovo. Bit ćeš s druge strane i vratit ćeš se u rutini', zaključuje Jenna.

