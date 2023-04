Stručnjaci kažu da ovih pet stvari nikada ne biste trebali spremati u smočnicu

Nemojte poricati: vjerojatno gomilate proizvode u smočnici i riješite se nečega samo kada je prazno ili kada mu je istekao rok trajanja. Ali zapravo se ne morate brinuti oko hrpa konzervirane hrane. Umjesto toga, u vašoj smočnici mogu biti stvari koje tamo uopće ne bi trebale biti. Stručnjaci za hranu otkrili su neke od najčešćih pogrešaka koje ljudi rade u pohrani u ovom kuhinjskom prostoru. Naime, ovo je pet namirnica koje prema njima ne biste trebali spremati u svoju smočnicu, piše Best Life.

Orašasti plodovi i sjemenke: Jen Brown, iskusna kuharica koja radi kao profesionalni stilist hrane za filmove, kaže da se mnogi problemi s nepravilnim skladištenjem u smočnici danas svode na sobnu temperaturu. "Povijesno gledano, domovi su bili puno hladniji nego danas, što je smočnicu činilo idealnim mjestom za spremanje hrane", kaže ona. "Međutim, moderni sustavi grijanja značajno su povećali prosječnu temperaturu u domovima, a sobna temperatura u vašoj smočnici može biti previsoka za određenu hranu." Prema Brown, orašasti plodovi i sjemenke jedna su od najčešćih kategorija na koje utječe ova moderna razlika. "Sklone su razvoju bakterija i mogu postati užegle kada se čuvaju u toploj smočnici", otkriva ona. "Kako bi orašasti plodovi i sjemenke ostali svježi, čuvajte ih u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku ili zamrzivaču."

Maslac od kikirikija: Mnogi su također navikli svoj maslac od kikirikija držati u smočnici. Ali Artem Kropovinsky, stručnjak za dom i osnivač dizajnerskog studija Arsight u New Yorku, kaže da biste trebali ponovno razmotriti ovaj način skladištenja. Prema njemu, "maslac od kikirikija može užegnuti i na sobnoj temperaturi", posebno ako se radi o prirodnom maslacu od kikirikija. Zato ga nakon otvaranja držite u hladnjaku, savjetuje stručnjak.

Luk i češnjak: Ako tijekom kuhanja vadite češnjak, luk ili ljutiku iz smočnice, nešto radite pogrešno, smatra Jessica Randhawa, stručnjakinja za hranu i vlasnica The Forked Spoon. Sve je to povrće alumija, za koje Randhawa kaže da se nikada ne bi smjelo skladištiti u ovom prostoru. "Članovi obitelji Allium imaju jake mirise koji mogu utjecati na okus druge porozne hrane poput riže, brašna i začina u smočnici", objašnjava ona. "Najbolje je čuvati alium dalje od izravne sunčeve svjetlosti u dobro prozračenom kuhinjskom prostoru, kao što je radna ploča ili polica."

Javorov sirup: Mnogi ljudi pretpostavljaju da je javorov sirup u redu držati na policama, no Dan Gallagher, certificirani nutricionist iz Aegle Nutritiona, kaže da zapravo nije. "Može se razviti plijesan ako se drži izvan hladnjaka, pa se pobrinite da ne protratite sirup od javora držeći ga u smočnici." Dodaje da to posebno vrijedi za organski javorov sirup. Međutim, on preporučuje da igrate na sigurno bez obzira koju vrstu imate. "Jeftinije, jako obrađene verzije s mnoštvom aditiva mogle bi biti u redu za držanje na polici u smočnici", napominje Gallagher. "Ali ja bih ih čak i njih stavio u hladnjak nakon otvaranja boce. Nema potrebe da iskušavate sudbinu izborom za pohranu sirupa."

Zamke za štetočine: Ne morate paziti samo na hranu u vašoj smočnici. Ovo je područje sklono štetočinama, pa mnogi ljudi misle da je to i savršeno mjesto za pohranjivanje zamki za njih. No, bilo da se radi o mamcu za miševe ili žohare, Steven Ip, stručnjak za čišćenje i vlasnik Cleanzen Cleaning Services, kaže da bi te predmete također trebalo pohraniti izvan smočnice. "Ovi mamci mogu kontaminirati vašu hranu i izazvati zdravstvene probleme poput trovanja", upozorava on. "Najbolje ih je čuvati u ormariću koji je udaljen od izravne sunčeve svjetlosti i vlage, te izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca."

