Ljudi ostali iznenađeni saznanjem: Evo čemu služi mali 'džep' u ženskom donjem rublju

Neki komadi odjeće i donjeg rublja kriju male detalje koje većina ljudi uzima zdravo za gotovo, a zapravo imaju vrlo specifičnu namjenu. Često se dogodi da tek nakon godina nošenja otkrijemo pravo objašnjenje, pa ostanemo iznenađeni jer ono što smo smatrali ukrasom ili slučajnošću zapravo ima svoju funkciju. Primjeri poput dodatnog džepića unutar većeg džepa ili neobičnih šavova na rublju pokazuju da dizajneri odjeće često misle na praktičnost, iako to mnogima promakne.

Žensko donje rublje krije malu "misteriju" još od davnina, a mnogi tek sada otkrivaju pravu svrhu dodatnog sloja tkanine koji se nalazi u gaćicama i koje je ušiven u predjelu prepona. "Oduvijek me zanimalo zašto donje rublje ima ove rupice?", upitao je jedan korisnik na X-u. U međuvremenu, drugi je dodao: "Nemojte slušati one koji govore da je to zbog ‘ojačanja’ ili neke gluposti". No, nitko nije mogao naslutiti pravi razlog, piše Unilad. Nije važno o kojem se modelu radi, sve gaćice imaju ušiven taj mali umetak koji je obično izrađen od pamuka i trebao bi podržavati higijenu.

"Dodatni komad tkanine je tu je da ojača područje međunožja. Čini gaćice izdržljivijima i sprječava prodiranje vlage. Možete ga prošiti tako da nema rupu, ali to nije baš potrebno i može uzrokovati iritaciju", napisala je jedna osoba. Prema Cheeky Wipesu, umetak ima nekoliko svrha.

On pomaže da osoba rashladila, sprječava znojenje i sprječava da iscjedak ošteti hlače. Također omogućuje vulvi da diše. Tvrtka za donje rublje Leonisa također je istaknula da, iako muško donje rublje također može imati ovu značajku, ona je daleko češća kod ženskog rublja.

"Umetak se može pronaći u gotovo svakoj vrsti donjeg rublja za žene, a ima nekoliko svrha. Za početak, dodatni sloj tkanine pojačava donje rublje u području međunožja, što je često najuži dio donjeg rublja. To produžuje vijek trajanja donjeg rublja", naveli su na svojoj web stranici. Osim toga, dodatni sloj tkanine također pomaže u hvatanju iscjetka, znoja i drugih stvari, održavajući žene hladnima i suhima tijekom dana.