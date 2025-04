Stručnjakinja za donje rublje otkriva: Evo koliko često biste trebali prati grudnjak

S obzirom na to da se grudnjak nosi direktno na koži, nameće se pitanje je li ga potrebno prati nakon svakog nošenja. Stručnjaci za donje rublje kažu da to nije nužno. Ako niste ljubitelj čestog pranja rublja, imate sreće: pranje grudnjaka nakon svakog nošenja zapravo i nije najbolja ideja. 'Ne morate prati grudnjak nakon svakog nošenja osim ako je jako znojan ili zaprljan', kaže Ra'el Cohen, suosnivačica i kreativna direktorica brenda donjeg rublja Third Love. 'Prečesto pranje može oslabiti nježne tkanine i elastične dijelove.' Cohen stoga preporučuje da grudnjak nosite nekoliko puta prije nego što ga operete, prenosi Real Simple.

Da biste odlučili treba li vaš grudnjak u perilicu, uzmite u obzir nekoliko faktora. Jedan od njih su vremenske prilike. Tijekom ljetnih mjeseci, kada se više znojite, grudnjak ćete morati češće prati. Znoj i prirodna ulja s kože mogu s vremenom oštetiti materijal. Imate na umu i vrstu aktivnosti kojom ste se bavili tijekom nošenja grudnjaka. Grudnjak koji ste nosili tijekom naporne šetnje ili vrućeg sata joge vjerojatno je spreman za pranje. 'Grudnjake nošene tijekom vježbanja ili fizički zahtjevnih aktivnosti treba prati nakon svake upotrebe', savjetuje Cohen. Na zaboravite ni na veličinu grudnjaka.

Ako nosite veći broj košarica, možda ćete se više znojiti u grudnjaku, pa će vam trebati češće pranje. U obzir valja uzeti i materijal od kojeg je donje rublje načinjeno. Neki materijali, poput onih od kojih su načinjeni sportski grudnjaci ili oni od sintetičkih vlakana, mogu podnijeti češće pranje. 'Tkanine poput čipke ili svile su osjetljivije i zahtijevaju nježnije i rjeđe pranje u usporedbi sa sintetičkim materijalima poput najlona, spandeksa ili poliestera, koji su izdržljiviji', objašnjava Cohen. Ako niste sigurni je li stiglo vrijeme za pranje, podvrgnite grudnjak testu mirisa. Ako vaš grudnjak izgleda ili miriše neugodno, definitivno je vrijeme za pranje. Međutim, Cohen preporučuje da ga operete prije nego što dosegne tu točku jer znoj i ulja mogu oštetiti materijal čak i ako grudnjak još ne miriše loše.

Grudnjaci su obično izrađeni od osjetljivih tkanina, pa ih je potrebno prati s posebnom pažnjom. 'Izbjegavajte grubo trljanje, cijeđenje ili istezanje tkanine—posebno kod čipkastih i grudnjaka s žicom, koji su skloni trošenju', kaže Cohen. 'Cilj je očistiti grudnjak bez narušavanja njegovog oblika.'

Slijedite nekoliko savjeta kako biste osigurali dugotrajnost svojih grudnjaka. Prije svega, ne nosite isti grudnjak dva dana zaredom 'Rotiranje grudnjaka i njihovo redovito pranje pomaže u očuvanju njihove elastičnosti i higijene', savjetuje Cohen. Idealno je imati barem tri grudnjaka u stalnoj rotaciji, kako biste svakom dali vremena da se vrati u prvobitni oblik prije ponovnog nošenja. Čistite mrlje između pranja. Ne morate svaki put temeljito prati grudnjak. Ako primijetite malu mrlju, dovoljno je nježno očistiti to područje blagim sapunom i vodom, umjesto da perete cijeli grudnjak. Zaštitite grudnjake prilikom pranja.

Za pranje grudnjaka koristite blage deterdžente, hladnu vodu i programe za osjetljivo rublje (ako koristite perilicu rublja). Ako ih perete u perilici, stavite ih u mrežastu vrećicu za donje rublje kako biste ih zaštitili od oštećenja i izvlačenja vlakana. Nikada ne sušite grudnjake u sušilici. Bez obzira na način pranja, sušenje u sušilici strogo je zabranjeno. 'Osjetljive tkanine se razgrađuju pri visokim temperaturama', upozorava Cohen. Umjesto toga, lagano istisnite višak vode bez cijeđenja i osušite grudnjak na ravnoj površini. Obratite pažnju na znakove istrošenosti. Nijedan grudnjak ne traje vječno, čak i uz pravilno održavanje. Ako primijetite rastegnute trake, oslabljen elastin ili žice koje izlaze, vrijeme je da nabavite novi grudnjak.

