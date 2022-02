Ljubiteljica preplanulog tena i dermalnih filera se požalila: 'Ljudi me stalno vrijeđaju zbog izgleda...'

TikTok korisnica i zaljubljenica u proizvode za samotamnjenje, Abbey Coburn, nedavno se požalila kako zbog svog preplanulog izgleda i 'napumpanih' usnica njene objave stalno komentiraju 'trolovi' koji, kaže, redovito pišu uvrede na račun njenog izgleda.

Na svom je računu @motherhoodwithabbey Coburn ipak objasnila i da bi je zlobni napisi više smetali da joj istovremeno ne donose pratitelje na platformi, pa je podijelila i video gdje objašnjava da se taj dan podvrgla još jednom postupku umetanja filera i poručila: "Sretan dan punjenja usana svim mojim trolovima"..

Iako je za taj video isključila mogućnost komentiranja, već nakon slijedeće objave počele su joj pristizati zlobne poruke pratitelja, a jedan ju je usporedio s 'prljavom vrećicom čaja'.

Ipak, Tiktokericu to nije spriječilo da ubrzo objavi i video u kojem je opisala kako se osjeća nakon estetskog postupka, priznavši da joj je oteklina na usnama velika i modrice izražene.

- Hvala svima što ste toliko mrzili moje zadnje video zapise, to mi stvarno mnogo znači! - dodala je sarkastično, a taj je video popratila s jednim u kojem pleše uz pjesmu Do Ya Think I'm Sexy...

- Ignorirajte hejtere, mislim da ste nevjerojatni! - napisala joj je jedna osoba poruku koja se istaknula u 'moru' uvredljivih komentara, prenosi The Sun.

