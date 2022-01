Pronašla je suprugove poruke u kojima prijatelju piše da se oženi - jer će uvijek imati topli obrok i seks

Jedna se žena neugodno iznenadila kad je u suprugovom starom mobitelu pronašla njegovu poruku upućenu njegovom prijatelju, a svoju je priču podijelila na Mumsnetu.

Objasnila je da je prebirala stare telefone da vidi radi li koji još, kad je naišla na muževu SMS poruku.

- Gledala sam je li sve s njih obrisano i vidjela riječ "žena" - ispričala je, pa je otvorila da vidi sve što piše i vidjela da je to prepiska između njenog muža i njegovog najboljeg prijatelja.

- Moj mu je muž napisao 'trebaš si hitno nabaviti ženu, pa ćeš uvijek imati skuhano i nekog za seks...' - ispričala je i dodala da su zajedno 17 godina, u braku 15, a da ga nikad prije nije čula da tako govori.

- Ne mogu ne biti razočarana, iskreno. Nisam pročitala ništa drugo pa nemam pojma priča li tako često ili ne - rekla je i dodala da joj je suprug inače tih i suzdržan i da se rijetko šali.

- Zašto bi uopće bilo u redu da se on tako šali? - napisala je jedna korisnica.

- Ja bih to doživjela kao uvredu i nepoštovanje s jedne strane, a s druge je jasno da je samo povlađivao prijatelju - napisala je druga, no bilo je i onih koje su zaključile da je 'sretna ako joj je to najveći problem u braku...'

