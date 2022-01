Ima samo 9 godina, a već je vlasnik nekoliko automobila, leti privatnim avionom i ima palaču

Muhammed Awal Mustapha ima samo 9 godina, a skupocjeni automobili, privatni avioni i brendirana odjeća su mu sasvim normalna stvar.



Mali bogataš sin je nigerijskog poduzetnika Ismailia Mustaphe koji vodi njegov Instagram profil na kojem objavljuje fotografije luksuznog života u kojem uživa.



Roditelji su mu za 6. rođendan poklonili, ni više ni manje, nego palaču tvrdeći da je posjedovanje vlastitog doma iznimno bitna i lijepa stvar. "Posjedovanje vlastitog doma je najbolja stvar na svijetu, ne može se opisati riječima niti izmjeriti novcem. Zbog toga se isplati svaki dan truditi.", poručuje njegov otac.

Osim vlastitog doma, maleni već ima i nekoliko automobila, a najdraži mu je onaj marke Bentley, model Flying Spur koji inače košta otprilike 200 000 dolara. U garaži mu je parkiran i Lamborghini Aventador za koji treba izdvojiti oko 800 000 dolara.

Uz sve to, Muhammed puno putuje po svijetu - i to privatnim zrakoplovom!



Da nije sve baš tako divno govori činjenica da je otac bogataš optužen za mnoge afere za pronevjeru novca, ali je platio jamčevinu od gotovo pola milijuna dolara i trenutno se brani sa slobode.



Kako prenosi The Sun, vlasti sumnjaju da je veći dio ukradenog novca 'sakrio' u obliku satova i nakita.

