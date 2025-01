Ne smijete konzumirati gluten? U ovoj bi se hrani mogao 'skrivati', a da toga niste ni svjesni

Ako zbog svog zdravlja trebate izbjegavati gluten, vjerojatno ste već imali neugodna iznenađenja kada se on "pojavi" u pakiranoj hrani. Za one s celijakijom, osjetljivošću na gluten, intolerancijom na gluten ili sindromom iritabilnog crijeva, važno je uočiti vjerojatne izvore glutena koji mogu uzrokovati ozbiljnu nelagodu. "Skriveni" gluten odnosi se na gluten koji se ili ne spominje na etiketi proizvoda na očit način ili se nalazi u proizvodima za koje se ne čini da sadrže gluten, ali ga sadrže. To može ostaviti ozbiljne posljedice, piše HuffPost.

"Neki ljudi mogu biti dobro, ali drugi mogu doživjeti reakciju vrlo brzo. Treći pak neće imati simptome do sljedećeg dana ili nekoliko dana nakon konzumacije glutena. Mnogi ljudi povraćaju ili imaju proljev. Ostali simptomi mogu uključivati ​​mučninu, plinove, nadutost ili bol u trbuhu, grčeve, zatvor, umor, maglu u mozgu i bolove u zglobovima ili mišićima", objasnila je Kim Buckton, izvršna direktorica Nacionalne udruge za celijakiju. Buckton je dodala da je zbunjenost oko izvora glutena povezana s deklaracijama proizvoda jer zakon zahtijeva deklariranje pšenice na etiketama, ali ne zahtijeva deklariranje ječma, raži ili obične zobi.

Da stvari budu još gore, ponekad je teško prepoznati žitarice koje sadrže gluten. Na primjer, možete pročitati "slad" na popisu sastojaka, ali on se obično pravi od ječma, koji sadrži gluten. Ako izbjegavate gluten, isplati se naučiti više o ječmu, smatra Vanessa Weisbrod, voditeljica obrazovanja u Zakladi za celijakiju. "Zaista je važno znati da se slad, sladna aroma, sladni sirup i ekstrakt kvasca proizvode od ječma, osim ako nije drugačije naznačeno", rekla je.

Evo nekoliko iznenađujućih odabira koji zahtijevaju pažljivo čitanje etiketa proizvoda jer mogu sadržavati gluten: preljevi za salatu, marinade i umaci za roštilj, ocat, senf, sir, bujon, kobasica, sušeno meso govedine. "Mislim da se skriveni gluten nalazi u proizvodima koji sadrže žitarice koje sadrže gluten, a nisu pšenica. Mnogi su ljudi, na primjer, iznenađeni kada saznaju da soja umak i teriyaki umak mogu sadržavati gluten. Također, imitacije rakova, kao i vegetarijanske ili veganske zamjene za meso, obično se rade od sastojaka koji sadrže gluten", objasnila je Buckton.

Ako niste sigurni sadrži li neki proizvod gluten, možete kontaktirati proizvođača i pitati ga. Buckton je preporučila da prvo potražite oznake bez glutena, a zatim da pogledate popis sastojaka. "Ako nešto nije označeno 'bez glutena', provjerite sastojke da biste bili sigurni da nema pšenice, raži, ječma, slada, pivskog kvasca ili zobi", rekla je. Objasnila je i da prirodne arome, začini, arome dima i ekstrakt kvasca također mogu biti problematični. "Također preporučujemo traženje žitarica, žitnih proizvoda i škrobova označenih kao 'bez glutena' zbog rizika od unakrsnog kontakta s glutenom tijekom uzgoja, transporta ili prerade. Zob je malo komplicirana iz tog razloga jer, iako je bez glutena, često dolazi u kontakt sa žitaricama koje sadrže gluten", rekla je Buckton.

Čak i ako je proizvod bio "potpuno siguran" posljednji put kad ste ga kupili, uvijek trebate ponovno provjeriti etiketu. "Proizvodi se često mijenjaju, stoga je važno pregledati etiketu svaki put kada nešto kupite. Nemojte uzimati zdravo za gotovo da će sastojci svaki put biti isti, stoga budite oprezni i odvojite vrijeme da još jednom provjerite tijekom svakog odlaska u trgovinu", zaključila je Weisbrod