Liječnici upozoravaju: Ove 3 promjene u ustima ukazuju na ozbiljan nedostatak vitamina

Naše tijelo često šalje jasne signale kada mu nešto nedostaje, bilo da se radi o vitaminima, mineralima ili drugim ključnim tvarima. Umor, promjene na koži, sluznicama ili noktima, pa čak i bolovi u mišićima mogu biti znakovi da organizmu treba dodatna prehrambena podrška. Tri neugodna simptoma u ustima mogu ukazivati ​​na potencijalno ozbiljan nedostatak vitamina, a možda niste svjesni da afte u ustima i drugi problemi mogu signalizirati da vam nedostaje vitamina B12. Vitamin B12 prisutan je u brojnim životinjskim proizvodima, uključujući meso, jaja i mliječne proizvode.

Nedostatak može rezultirati oblikom anemije, uz ozbiljnije komplikacije poput srčanih problema, privremene neplodnosti i poremećaja živčanog sustava. Tipični simptomi nedostatka uključuju umor i slabost mišića, no simptomi se mogu manifestirati i na jeziku. Prema WebMD-u, osobe s nedostatkom B12 mogu otkriti da im se razvijaju afte na jeziku. "Možete dobiti ove čireve na desnima ili jeziku. Rane obično same od sebe nestanu, ali pomaže izbjegavati sastojke koji mogu biti iritantni ili bolni, poput octa, citrusa i ljutih začina. Neki lijekovi bez recepta mogli bi ublažiti vašu bol", objasnili su stručnjaci.

Zdravstvena organizacija također napominje da gladak ili bolan jezik služi kao znak upozorenja na nedostatak vitamina B12. "Vaš liječnik bi to mogao nazvati atrofičnim glositisom. Sitne izbočine na vašem jeziku, koje se nazivaju papile, počinju nestajati. Zbog toga jezik izgleda i osjeća se glatko i sjajno. Infekcije, lijekovi i druga stanja također mogu uzrokovati to. No, ako je uzrok nedostatak vitamina B12 ili drugih hranjivih tvari, jezik vam također može biti bolan", rekli su stručnjaci.

S druge strane, Harvard Health naveo je otekli, upaljeni jezik kao zanemareni simptom. "Nedostatak vitamina B12 može se razvijati polako, zbog čega se simptomi pojavljuju postupno i s vremenom pojačavaju. Međutim, može se pojaviti i relativno brzo. S obzirom na niz simptoma koje nedostatak vitamina B12 može uzrokovati, stanje se može previdjeti ili zamijeniti s nečim drugim", objasnili su na svojoj web stranici.

Ostali pokazatelji nedostatka B12 uključuju: nedostatak energije, trnce (parestezija), slabost mišića, oštećeni vid, psihološke probleme koji mogu uključivati ​​depresiju i zbunjenost i teškoće s pamćenjem, razumijevanjem i prosuđivanjem. Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) je objasnila da odrasli u dobi između 19 i 64 godine trebaju otprilike 1,5 mikrograma vitamina B12 dnevno.

Dobri izvori B12 su meso, riba, mlijeko, sir, jaja i određene obogaćene žitarice za doručak. Dodaci B12 mogu se nabaviti i u ljekarnama ili vam liječnik opće prakse može propisati niz injekcija ako ne možete pravilno apsorbirati B12 samostalno.