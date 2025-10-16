Patite od menstrualnih grčeva i nadutosti? Riješite se tegoba pomoću ovih 7 namirnica

Menstrualne tegobe koje se očituju u obliku grčeva, nadutosti, glavobolje, umora i promjena raspoloženja, često se mogu ublažiti pametnim odabirom hrane. Stabilna razina šećera u krvi, dovoljno magnezija, omega-3 masnih kiselina i tekućine može smanjiti upalu, opustiti mišiće maternice i ublažiti zadržavanje vode. Otkrivamo 7 namirnica koje vrijedi uvrstiti u jelovnik uoči i tijekom mjesečnice.
Menstrualne tegobe koje se očituju u obliku grčeva, nadutosti, glavobolje, umora i promjena raspoloženja, često se mogu ublažiti pametnim odabirom hrane. Stabilna razina šećera u krvi, dovoljno magnezija, omega-3 masnih kiselina i tekućine može smanjiti upalu, opustiti mišiće maternice i ublažiti zadržavanje vode. Otkrivamo 7 namirnica koje vrijedi uvrstiti u jelovnik uoči i tijekom mjesečnice.
Foto: Shutterstock
Share
Podijeli
Masna riba (losos, srdele, skuša): Bogata je omega-3 (EPA i DHA) kiselinama koje smanjuju proizvodnju prostaglandina odgovornih za bolne grčeve. Uz to sadrži i vitamin D i proteine, pa pomaže protiv umora i upale. Dva do tri riblja obroka tjedno ili konzerva srdela uz salatu mogu biti dovoljni za učinak.
Masna riba (losos, srdele, skuša): Bogata je omega-3 (EPA i DHA) kiselinama koje smanjuju proizvodnju prostaglandina odgovornih za bolne grčeve. Uz to sadrži i vitamin D i proteine, pa pomaže protiv umora i upale. Dva do tri riblja obroka tjedno ili konzerva srdela uz salatu mogu biti dovoljni za učinak.
Foto: Shutterstock
Share
Podijeli
Zeleno lisnato povrće (blitva, špinat, kelj): Ovi izvori željeza i folata korisni su kod jačeg krvarenja, a sadrže i magnezij koji opušta glatke mišiće i smanjuje grčeve. Vlakna pridonose boljoj probavi kad ste naduti. Umiješajte lisnato povrće u omlet ili toplo varivo s lećom za hranjiv, lako probavljiv obrok.
Zeleno lisnato povrće (blitva, špinat, kelj): Ovi izvori željeza i folata korisni su kod jačeg krvarenja, a sadrže i magnezij koji opušta glatke mišiće i smanjuje grčeve. Vlakna pridonose boljoj probavi kad ste naduti. Umiješajte lisnato povrće u omlet ili toplo varivo s lećom za hranjiv, lako probavljiv obrok.
Foto: Shutterstock
Share
Podijeli
Banane: Kalij kojeg su banane prepune pomaže protiv zadržavanja vode i grčeva u nogama, vitamin B6 djeluje na regulaciju raspoloženja. Lako su probavljive kad vam apetit 'šeta'. Narežite bananu u zobenu kašu ili smoothie s jogurtom i cimetom za dugotrajniju sitost.
Banane: Kalij kojeg su banane prepune pomaže protiv zadržavanja vode i grčeva u nogama, vitamin B6 djeluje na regulaciju raspoloženja. Lako su probavljive kad vam apetit 'šeta'. Narežite bananu u zobenu kašu ili smoothie s jogurtom i cimetom za dugotrajniju sitost.
Foto: Shutterstock
Share
Podijeli
OGLAS
Jogurt ili kefir: Kalcij i vitamin D mogu ublažiti PMS simptome, a probiotici podupiru crijevnu floru i smanjuju nadutost. Birajte nezaslađene varijante; poslužite uz zobene pahuljice ili voće. Slobodno dodajte i žlicu mljevenog lana u čašu kefira za kombinaciju probiotika i vlakana.
Jogurt ili kefir: Kalcij i vitamin D mogu ublažiti PMS simptome, a probiotici podupiru crijevnu floru i smanjuju nadutost. Birajte nezaslađene varijante; poslužite uz zobene pahuljice ili voće. Slobodno dodajte i žlicu mljevenog lana u čašu kefira za kombinaciju probiotika i vlakana.
Foto: Shutterstock
Share
Podijeli
Đumbir: Ova namirnica poznata je kao prirodni 'anti-inflamatorik' koji može umanjiti mučninu i menstrualnu bol. Dodajte ga u čaj s limunom ili u povrtne wokove; i mala količina bit će dovoljna. Samo jedan do dva centimetra svježeg korijena dnevno ili jedna do dvije šalice čaja često su dovoljni za blago olakšanje.
Đumbir: Ova namirnica poznata je kao prirodni 'anti-inflamatorik' koji može umanjiti mučninu i menstrualnu bol. Dodajte ga u čaj s limunom ili u povrtne wokove; i mala količina bit će dovoljna. Samo jedan do dva centimetra svježeg korijena dnevno ili jedna do dvije šalice čaja često su dovoljni za blago olakšanje.
Foto: Shutterstock
Share
Podijeli
Tamna čokolada (s udjelom od 70 posto i više kakaa): Ovo je izvrstan izvor magnezija i flavanola koji opuštaju mišiće i popravljaju raspoloženje. Dvije do tri kockice nakon obroka su bolji izbor od slatkiša bogatih šećerom. Omiljenu čokoladu kombinirajte s bademima ili svježim bobičastim voćem za desert koji ne 'podiže' šećer naglo.
Tamna čokolada (s udjelom od 70 posto i više kakaa): Ovo je izvrstan izvor magnezija i flavanola koji opuštaju mišiće i popravljaju raspoloženje. Dvije do tri kockice nakon obroka su bolji izbor od slatkiša bogatih šećerom. Omiljenu čokoladu kombinirajte s bademima ili svježim bobičastim voćem za desert koji ne 'podiže' šećer naglo.
Foto: Shutterstock
Share
Podijeli
Orašasti plodovi i sjemenke (badem, orah, bučine, lan): Sjemenke sadrže magnezij, cink, vitamin E i zdrave masnoće te potiču sitost i smiruju upalu. Lješnjaci i bučine sjemenke dobro pristaju uz salate ili jogurte. Prilikom pripreme jela unaprijed dozirajte šačicu sjemenki (25–30 g) kako biste izbjegli pretjerivanje i zadržali dobar omjer kalorija i koristi.
Orašasti plodovi i sjemenke (badem, orah, bučine, lan): Sjemenke sadrže magnezij, cink, vitamin E i zdrave masnoće te potiču sitost i smiruju upalu. Lješnjaci i bučine sjemenke dobro pristaju uz salate ili jogurte. Prilikom pripreme jela unaprijed dozirajte šačicu sjemenki (25–30 g) kako biste izbjegli pretjerivanje i zadržali dobar omjer kalorija i koristi.
Foto: Shutterstock
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/