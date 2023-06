Liječnici otkrili: Pet razloga zbog kojih se osjećate umorno, a ne možete zaspati

Uobičajeno je pogrešno mišljenje da ako se osjećate umorno, trebali biste moći zaspati. Ali kao što zna svatko tko se bori s nesanicom, osjećaj umora dok se noću vrtite i okrećete iznimno je čest - i upravo je to ono što nesanicu čini tako mučnom. Nilong Vyas, MD, pedijatar i stručnjak za spavanje iza web stranice Sleepless in NOLA i stručnjak za medicinsku reviziju na SleepFoundation.org, kaže da postoji razlika između osjećaja pospanosti i umora, piše Best Life.

"Osjećaj umora može se pojaviti iz mnogo razloga, uključujući emocionalni stres, umor od prenaprezanja sekundarnog vježbanja, napornog dana ili čak nekoliko dana isprekidanog sna. Pospanost je posljedica kemijskih reakcija u mozgu koje tijelu pokazuju da je vrijeme za odmor", kaže ona. Evo kojih pet stvari bi vas moglo činiti umornima, a da ne možete zaspati, prema liječnicima i stručnjacima za spavanje.

Imate lošu higijenu spavanja: Životne navike uvelike utječu na uspavljivanje, kaže Monique May, dr. med., vršiteljica dužnosti medicinske savjetnice Aeroflow Sleepa i certificirana obiteljska liječnica. Ona preporučuje prakticiranje dobre higijene spavanja za brži prijelaz na odmor. "Jedenje neposredno prije spavanja, pijenje kofeina ili alkohola prije spavanja, korištenje rekreacijskih droga, pušenje cigareta i loša higijena spavanja također mogu spriječiti da netko zaspi", kaže May. "Loša higijena spavanja znači gledanje televizije ili bilo kojeg drugog ekrana u krevetu, neredovito spavanje i korištenje spavaće sobe za druge aktivnosti osim spavanja i seksa. Držanje spavaće sobe hladnom, tamnom i tihom pomaže u održavanju sna."

Vaš lijek uzrokuje nuspojave: Nuspojave vaših lijekova također mogu učiniti da se osjećate fizički umorni, ali ne možete zaspati, kaže stručnjak za spavanje. Konkretno, "stimulirajući lijekovi, poput onih koji se koriste za liječenje ADHD-a ili depresije, i tablete za mršavljenje mogu otežati tonjenje u san", primjećuje May. "Diuretici i laksativi, ako se uzmu prekasno tijekom dana, mogu poremetiti san uzrokujući česte odlaske u toalet. Ostali lijekovi koji mogu uzrokovati probleme uključuju steroide, lijekove protiv krvnog tlaka, napadaja i bolova", dodaje ona. Ako niste sigurni može li vaš lijek ili kombinacija lijekova uzrokovati nesanicu, važno je da sa svojim liječnikom ili ljekarnikom pregledate cijeli popis dnevnih lijekova. Oni vam mogu pomoći da utvrdite uzrokuje li problem vaš lijek ili interakcija s drugim lijekovima.

Kronična bol vas drži budnim: Kronična bol još je jedan čest uzrok nesanice, kaže Sean Ormond, dr. med., liječnik, specijaliziran za anesteziologiju i intervencijsko liječenje boli. "Pacijenti koji pate od kronične boli često se bore pronaći udoban položaj za spavanje ili ih bol može probuditi", kaže on. "Stanja poput artritisa, fibromialgije i kronične boli u leđima mogu značajno poremetiti san. Nesanica povezana s boli često može biti začarani krug, budući da nedostatak sna može povećati osjetljivost na bol."

Borite se s problemom mentalnog zdravlja: Ponekad je vaše tijelo spremno za san, ali vaš mozak ima druge ideje. Ovo je osobito uobičajeno kod ljudi kojima je dijagnosticirana depresija ili anksioznost, a oboje je povezano s višim stopama nesanice. Zapravo, prema Johns Hopkins Medicine, do 75 posto ljudi s depresijom pati od nesanice. "Ljudima s ovim bolestima može biti teško 'isključiti mozak' prije spavanja. Shizofrenija i bipolarni poremećaji također mogu otežati spavanje", kaže May.

Imate poremećaj spavanja: Osobe s poremećajima spavanja često imaju malih problema s tim da zaspu, ali im je teško ostati u dubokom snu. Međutim, "određeni poremećaji spavanja, poput apneje za vrijeme spavanja, sindroma nemirnih nogu i poremećaja povremenih pokreta udova, mogu ometati sposobnost da osoba zaspe ili ostane u dubokom snu", kaže Ormond. To može biti zato što prekidi vašeg noćnog sna mogu poremetiti vaš prirodni ciklus spavanja, što dovodi do pretjeranog umora ili poremećaja vašeg cirkadijalnog ritma. Razgovarajte s liječnikom ako se često budite noću. Oni vam mogu pomoći u liječenju ili ublažavanju problema.

