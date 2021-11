Liječnica otkrila da rublje nikada ne bismo trebali sušiti u kući, nije dobro za zdravlje

Dolaskom hladnijih dana većina ljudi počne odjeću sušiti u zatvorenom prostoru, a mnogi sušilo zamjene radijatorima kako bi se sve što prije osušilo i bilo spremno za peglanje i spremanje u ormare. No, čini se da to i nije baš najbolja ideja i da se radi više štete nego koristi.



Branislava Čilić dr.med., specijalist obiteljske medicine iz Zagreba otkrila je za 24 sata da ova navika nije dobra ni za prostor, ali ni za zdravlje ukućana.



Prvo, efikasnost radijatora se smanjuje i prostorija se ne može ugrijati dobro, a osim toga podiže se razina vlage za čak 30 posto. Udisanje te vlage kao i kemikalija od deterdženta te omekšivača loše je za zdravlje pluća.



"Kako suhi zrak nije dobar za plućnu funkciju, tako nije ni previše vlage u zraku koji udišemo. Optimalna relativna vlažnost zraka koji udišemo treba biti između 45 i 60 posto, sve izvan tih granica uključuje adaptacijske mehanizme koji imaju svoje granice. Prevelika vlažnost udahnutog zraka dovodi do promjena u našem organizmu u smislu smanjene koncentracije, pospanosti, promjena raspoloženja ali i pogoduje razvoju uzročnika bolesti dišnog sustava koje se razmnožavaju u vlažnoj sredini, kao što su gljivice, plijesni i slično."

Osim toga, vlaga koja izlazi iz mokre odjeće kondenzira na hladnim površinama, poput zidova, i stvara se idealna podloga za razvoj plijesni koja je posebno loša za alergičare i astmatičare.



Tegobe koje se mogu javiti zbog ove jedne navike su otežano disanje, zviždanje kod disanja, slabost... "Naročito važno je za pacijente koji su imunokompromitirani, oni mogu imati ozbiljne komplikacije jer se ne mogu boriti protiv tih bolesti adekvatno. To su pacijenti na kemoterapiji, transplantirani pacijenti, pacijenti s autoimunom bolestima i drugi koji uzimaju kortikosteroide i druge imunosuprimirajuće lijekove, oni koji imaju druge plućne ali i srčane bolesti", kaže liječnica.



Dakle, odjeću treba razgrnuti na sušilo, ne na radijator, a isto staviti ili u posebnu prostoriju u kojoj ne boravite često i ne spavate ili na balkon.

