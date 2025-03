Krevet vašeg psa može postati pravo leglo bakterija: Evo koliko često ga trebate prati

Pridajete li dovoljno pažnje krevetu svog psa? U mnogim domovima krevetići za ljubimce samo stoje u kutu sobe, kao utočište za one trenutke kada vaš pas ne leži sklupčan na kauču ili u vašem krevetu. No, kada ste ga zadnji put oprali? Ako niste sigurni, vjerojatno mu je potrebno temeljito čišćenje. Na pitanje koliko često biste trebali prati krevet svog psa za portal Real Simple odgovorio je veterinar s više od 15 godina iskustva, podijelivši nekoliko korisnih savjete za čišćenje koji garantiraju sretan i zdrav život svakog psa.

Prema riječima dr. Mehdija Esmatparasta, održavanje čistog i zdravog okruženja za psa podrazumijeva i pranje njegova krevet barem jednom svaka dva tjedna. Međutim, ako se vaš pas puno linja, ima alergije ili provodi puno vremena vani, preporučuje se pranje jednom tjedno. 'Psi mogu donijeti prljavštinu, bakterije i pelud izvana, što se može nakupiti u njihovom krevetu i potencijalno utjecati na njihovo zdravlje', pojašnjava dr. Esmatparast. 'Redovito pranje pomaže vašem krznenom prijatelju da ostane zdrav.'

Čak i ako vaš pas provodi više vremena u vašem krevetu nego u svom, i dalje je ključno redovito prati njegov krevet. 'Neoprani krevet može postati leglo bakterija, grinja, buha i gljivica', upozorava dr. Esmatparast. 'To može dovesti do kožnih infekcija, alergija i neugodnih mirisa.' Veterinar dodaje da to nije važno samo za vašeg psa, već i za vas. 'Prljav krevet može pogoršati respiratorne probleme kod pasa i ljudi, osobito kod onih s alergijama ili astmom', objašnjava. Redovitim pranjem kreveta svog psa pridonosite zdravijem okruženju i stvarate svjež, higijenski dom.

Ipak, prilikom čišćenja psećeg krevetića, imajte na umu nekoliko važnih pravila. Prije svega, nemojte ga ubacivati u perilicu zajedno s vašom odjećom. Dr. Esmatparast savjetuje da prvo provjerite upute za pranje na krevetu. Ako ih ne možete pronaći, slijedite sljedećih nekoliko koraka. Ako je moguće, skinite i operite navlaku odvojeno od ostatka kreveta – tako ćete ga temeljitije očistiti. Koristite vruću vodu (najmanje 55°C) kako biste učinkovito uklonili bakterije, buhe i alergene. Odaberite blagi ciklus pranja kako biste zaštitili tkaninu i održali kvalitetu kreveta. Osušite ga na zraku, na direktnom suncu, ili koristite visoku temperaturu u sušilici kako biste eliminirali preostale bakterije.

Iako možda volite dijeliti stvari sa svojim psom, dr. Esmatparast savjetuje da ne dijelite baš sve – uključujući i mirisne deterdžente za rublje. 'Preporučuje se koristiti deterdžent bez mirisa i hipoalergena sredstva za pranje', kaže. 'To može značajno smanjiti rizik od iritacije kože.' Izbjegavajte deterdžente s jakim kemikalijama ili bojilima jer mogu izazvati alergijske reakcije. 'Umjesto toga, razmislite o prirodnim alternativama, poput biljnih deterdženata ili nježnih i učinkovitih sredstava koja se koriste za pranje odjeće za bebe', dodaje. Ako se brinete da prirodni deterdženti neće ukloniti neugodne mirise, dr. Esmatparast preporučuje dodavanje pola šalice bijelog octa u ciklus ispiranja – to će pomoći u uklanjanju neugodnih mirisa bez uporabe kemije.

