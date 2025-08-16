Koliko minuta žene, a koliko muškarci razmišljaju o seksu? Odgovor bi vas mogao iznenaditi

Vjerojatno ste čuli staru poslovicu da muškarci cijeli dan sjede i razmišljaju o seksu. Popularni mit kaže da je to jednom svakih sedam sekundi, točnije. Ako uzmete broj sekundi u satu (3600) i podijelite ga sa 7, to je otprilike 514 misli o seksu - samo u jednom satu! Čini se puno. Dakle, koliko često ljudi stvarno razmišljaju o seksu?

Godine 2011. istraživački tim sa Sveučilišta Ohio State proveo je studiju kako bi pratio koliko često uzorak od 283 studenta razmišlja o seksu, hrani i spavanju tijekom tjedna. Ispitanici su dobili klikere koje su trebali pritisnuti svaki put kad bi im svaka od ovih stvari pala na pamet. U prosjeku, muškarci su izjavili da razmišljaju o seksu 19 puta dnevno, dok su žene izjavile da o tome razmišljaju 10 puta dnevno, piše Men's Health.

Brojke, objavljene u Journal of Sex Research, pokazuju da muškarci razmišljaju o seksu gotovo dvostruko više od žena. No, istraživači su također otkrili da zapravo "ne postoji značajna interakcija između spola sudionika i vrste kognicije koja je prijavljena". Dakle, iako su muškarci češće razmišljali o seksu, također su češće razmišljali o hrani i spavanju od žena.

U nešto novijim nalazima, OnePoll je objavio rezultate studije u suradnji s Pure Romance 2019., koja je ispitala 2000 seksualno aktivnih odraslih Amerikanaca o tome koliko često razgovaraju o seksu. Šezdeset i pet posto odraslih izjavilo je da im je ugodno dijeliti svoj seksualni život s drugima, dok je 29% izjavilo da im je "vrlo ugodno". Ispitanici su najvjerojatnije razgovarali o svom seksualnom životu sa svojim partnerom/partnerom/suprugom (61%), zatim najboljim prijateljem (60%), prijateljima (40%), kolegama s posla (28%) i cimerima (26%).