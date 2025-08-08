Smanjuje li vam se penis kako starite? Studija ima odgovor koji će iznenaditi mnoge!

Medicinska stručnjakinja konačno je odgovorila na pitanje koje muči mnoge muškarce: može li se penis zapravo smanjiti? Iako postoje i važnija pitanja u životu, očito je da mnoge muškarce brine stanje njihove muškosti. Iako dramatično smanjenje penisa nije uobičajeno, različiti čimbenici mogu utjecati na veličinu erekcije, čineći je manjom nego što je nekada bila, piše New York Post.

Dr. Mary Samplaski, urologinja i voditeljica odjela za mušku neplodnost na Sveučilištu Južne Kalifornije, ističe da dob i način života mogu negativno utjecati na sposobnost penisa da održi dosljednu erekciju. Tumescencija, medicinski izraz za normalnu prokrvljenost erektilnog tkiva, označava seksualno uzbuđenje i spremnost za seksualnu aktivnost.

Prema dr. Samplaski, trenutno ne postoji medicinski alat za precizno mjerenje smanjenja penisa. Međutim, znanstvene studije pokazale su da pušenje može oštetiti krvne žile i ometati pravilan protok krvi, što može imati posredan učinak na erekciju. Smanjenje proizvodnje testosterona zbog pušenja i starenja također može utjecati na snagu erekcije.

Osim toga, stanja poput srčanih bolesti, dijabetesa ili problema sa štitnjačom mogu uzrokovati promjene u erektilnoj funkciji. Pretilost je još jedan potencijalni uzrok problema; mast može sadržavati enzim koji pretvara testosteron u estrogen, što može uzrokovati probleme s erekcijom i smanjenje testisa.

Dr. Samplaski također naglašava da vježbanje može pomoći u povećanju razine testosterona, što je ključno za zdravlje muških spolnih organa. S druge strane, pretjerana seksualna aktivnost može dovesti do ozljeda i nakupljanja ožiljnog tkiva, što može uzrokovati smanjenje veličine.

Iako smanjenje penisa može biti rijetko, medicinski stručnjaci upozoravaju na zabrinjavajuće podatke iz nedavnih istraživanja. Prema studiji objavljenoj u World Journal of Men's Health, prosječna duljina penisa povećala se za 24 posto u posljednjih 30 godina. Dr. Michael Eisenberg, autor studije, ističe da su brze promjene u razvoju reproduktivnog sustava zabrinjavajuće, jer sugeriraju da se nešto značajno događa s ljudskim tijelima.

Podaci iz 75 studija, koje su uključivale više od 55.000 muškaraca između 1992. i 2021. godine, pokazuju da je prosječna duljina penisa u erekciji porasla s 12,1 cm na 15,2 cm. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se razumjeli uzroci tih promjena i potvrdili nalazi.