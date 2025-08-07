Dugogodišnja voditeljica bordela otkrila: 'Evo tko su zapravo naši klijenti'

Catherine De Noire već gotovo deset godina upravlja bordelom i, kako sama kaže, 'vidjela je sve'. Tijekom godina često je dijelila detalje o svom neobičnom poslu, uključujući i priče o oženjenim muškarcima koji redovito dolaze i često budu otkriveni od strane svojih supruga. Jedan od glavnih znakova po kojima ih supruge otkrivaju? Neobična kasnonoćna podizanja gotovine na bankomatima koji se slučajno nalaze u blizini bordela poput onoga kojim ona upravlja. U razgovoru za UNILAD, Catherine je otkrila istinu o tome tko su zapravo ljudi koji posjećuju bordele.

Kaže da bordel u kojem radi prima stotine klijenata dnevno, od 200 do čak 700, i da ne postoji neki određeni tip muškaraca koji dolazi. 'Mnogi ljudi misle da su klijenti bordela čudni ili jezivi tipovi, ali to ne može biti dalje od istine, rekla je Catherine. 'Vjerojatno poznajete neke od njih – to su vaši prijatelji, kolege, bivši školski prijatelji, liječnici, pa čak i učitelji vaše djece. Oni jednostavno ne pričaju o tome jer je takva praksa još uvijek tabu.'

Dodaje da je tijekom devet godina rada vidjela muškarce između 18 i 80 godina, iz svih mogućih zanimanja. 'Neki su liječnici ili odvjetnici, drugi su radnici, učitelji, vozači autobusa, državni službenici', kaže. Bordel u kojem radi također je prilagođen osobama s invaliditetom. Imaju, primjerice, redovitog klijenta koji je kvadriplegičar i koristi invalidska kolica. 'Njegovi roditelji ga dovedu, pomognu mu da legne na krevet i čekaju ga u salonu uz čaj', ispričala je Catherine.

Razlozi zbog kojih muškarci dolaze vrlo su različiti i osobni. 'Imali smo mladiće koji žele prvi put doživjeti seksualni odnos u sigurnom i profesionalnom okruženju', navodi. 'Neki muškarci imaju izrazito uspješne karijere, ali nemaju vremena ni energije za veze ili izlaske. Za njih je bordel najpraktičnija i najisplativija opcija. Drugi vole atmosferu. Neki su jednostavno znatiželjni. A bordeli su popularni i za momačke zabave.'

Što se tiče oženjenih klijenata, Catherine tvrdi da se većina ne trudi previše prikriti svoj bračni status. 'Iskreno, većina to ni ne skriva', kaže. 'Ušetaju s vjenčanim prstenom na ruci ili otvoreno kažu seksualnim radnicama da su oženjeni.'