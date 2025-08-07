Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
kako vi stojite?

Evo koliko bi se često trebali seksati s obzirom na svoju dob: Mnogi bi se mogli iznenaditi!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
07.08.2025.
u 21:15

Seksualnost nije statična – ona je ogledalo društva u kojem živimo.

Seksualni život često je tabu tema — ali novo globalno izvješće baca svjetlo na to kako se naše navike u spavaćoj sobi mijenjaju kroz generacije. Istraživači s poznatog Kinsey instituta Sveučilišta Indiana analizirali su odgovore tisuća ljudi i otkrili: generacija Z (rođeni od sredine 1990-ih do ranih 2010-ih) ima manje seksa, manje partnera i manje veza nego njihovi prethodnici — ali i veću otvorenost prema fetišima i seksualnim eksperimentima, piše Daily Mail

Studija, pod nazivom "Stanje izlazaka: Kako generacija Z redefinira seksualnost i veze", temeljena je na odgovorima 3310 korisnika aplikacije za upoznavanje Feeld iz 71 zemlje. Sudionici su imali između 18 i 75 godina. Evo što su otkrili:

  • Generacija Z: u prosjeku 3 spolna odnosa mjesečno
  • Milenijalci (25 – 40 godina): prosječno 5 puta mjesečno
  • Generacija X (41 – 56 godina): također 5 puta mjesečno
  • Baby boomeri (57+): ponovno samo 3 puta mjesečno

“Generacija Z i baby boomeri pokazali su gotovo identične seksualne učestalosti, što sugerira da i najmlađi i najstariji imaju najmanje spolnih odnosa,” stoji u izvješću dr. Justina Lehmillera, vodećeg istraživača. Dodatno, gotovo polovica generacije Z izjavila je da su samci, dok je ta brojka znatno manja kod starijih generacija (oko 20%).

Možda imaju manje seksa, ali generacija Z vodi kad je riječ o seksualnom istraživanju. 55% pripadnika generacije Z izjavilo je da su otkrili novi fetiš otkako su se priključili aplikaciji Feeld. Usporedbe radi isto je izjavilo 49% milenijalaca, 39% generacije X te 33% baby boomera. 

Istraživači nude dva moguća objašnjenja. Stariji ljudi već su otkrili što ih seksualno uzbuđuje, pa nemaju potrebu za daljnjim istraživanjem. Mlađe generacije su otvorenije prema seksualnoj raznolikosti i češće istražuju nove fetiše, identitete i seksualne orijentacije.

Autori studije vjeruju da će rezultati pomoći boljem razumijevanju evolucije spola, roda, seksualnosti i odnosa u modernom društvu. "Unatoč sklonosti da seksualnost i odnose stavljamo u stroge kategorije, oni zapravo postoje na kontinuumu koji se stalno širi i razvija – osobito među pripadnicima generacije Z," zaključuju istraživači.

Generacija Z možda ima manje seksa – ali njihov pristup seksualnosti je hrabriji, slobodniji i autentičniji. Ova studija potvrđuje da se poimanje intimnosti i odnosa značajno mijenja – i da je u redu biti drukčiji, radoznao i otvoren prema novim iskustvima. Seksualnost nije statična – ona je ogledalo društva u kojem živimo.

Što žene (ne) žele u seksu: Ovo je 7 stvari o kojima ne govore naglas, ali ih svakako misle!
1/10
Ključne riječi
erekcija orgazam godine libido intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još