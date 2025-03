Koliko kalorija sagorijevaju muškarci i žene tijekom seksa? Razlika je ogromna!

Žene već dugo izražavaju nezadovoljstvo činjenicom da muškarci tijekom seksa imaju veće koristi od njih, a nova istraživanja pokazuju da to vrijedi i u pogledu sagorijevanja kalorija. Studija je otkrila da muškarci tijekom spolnog odnosa u prosjeku troše 101 kaloriju. U usporedbi s time, žene sagorijevaju samo oko 69 kalorija, piše Daily Mail.

Podaci su iz pregleda istraživanja iz 2022. godine, koji su pokazali da muškarci sagorijevaju 4,2 kalorije u minuti, dok žene troše 3,1 kaloriju u minuti, što je razlika od približno 26 posto. Ova se razlika može dodatno povećati ili smanjiti ovisno o trajanju, intenzitetu spolnog odnosa i različitim položajima.

Prema profesorici Leah Millheiser sa Stanford Healtha u Kaliforniji, razlika u sagorijevanju kalorija svodi se na to tko preuzima ‘aktivniju ulogu’ tijekom seksa. Općenito, muškarci imaju više mišićne mase od žena, što rezultira većom potrošnjom kalorija tijekom iste aktivnosti. Međutim, onaj tko je aktivniji u određenom trenutku, sagorjet će više kalorija.

Prema ranijem istraživanju najpopularniji položaji među parovima uključuju ‘doggy style’ i ‘misionarski’. U ovim položajima muškarci obično troše više energije, što dovodi do većeg sagorijevanja kalorija.

Podaci iz pregleda 2022. godine prikazani su kao prosjeci, a stvarne brojke mogu varirati, posebno u parovima gdje žena preuzima aktivniju ulogu. Primjerice, položaj ‘kaubojka unatrag’, gdje je žena gore i okrenuta od partnera, omogućuje ženi da sagori više kalorija jer preuzima većinu pokreta.

Anketa je također pokazala da prosječni seksualni odnos traje oko 30 minuta. U tom vremenu muškarci mogu sagorjeti do 126 kalorija, dok žene mogu sagorjeti do 93 kalorije. Usporedbe radi, trčanje od 30 minuta može sagorjeti do 500 kalorija.

Dr. Jason Karp, stručnjak za vježbanje i autor knjige Sexercise: Exercising Your Way to Better Sex, izjavio je za Everyday Health da, iako seks može ubrzati disanje, srčani ritam i krvni tlak, on ne nudi iste kardiovaskularne prednosti i sagorijevanje kalorija kao druge aktivnosti poput trčanja, vožnje bicikla ili dizanja utega. Razlog je taj što seks obično ne podiže broj otkucaja srca na razinu intenzivnog kardio vježbanja, već je sličniji umjereno brzom hodanju.

Prethodna istraživanja također su pokazala da seksualna aktivnost u prosjeku traje između tri i 13 minuta, što sugerira da procjene sagorjelih kalorija uključuju energiju potrošenu tijekom predigre i nepenetrativnog seksa. Unatoč tome, dr. Millheiser napominje da će se više kalorija sagorjeti s duljim vremenom provedenim u intimnosti, poput grljenja i ljubljenja.

