Bikovi će znati kako zavesti osobu do koje im je stalo, a Rakovi će se osjećati usamljeno

OVAN

LJUBAV: Moguće je da će vam nedostajati izazova u privatnom životu. Atrakcije koje vi priželjkujete izostat će, pa nemojte stvarati umjetne situacije zbog sporta. Tako ulazite u zamku iluzija. Prihvatite ovo kao prolazno zatišje i uživajte u sitnicama.

KARIJERA: Pred vama su dani kad ćete vjerojatno imati priliku pokazati koliko ste ljubazni i uslužni u svom radu. Bit će to dobrodošao izazov koji ćete objeručke prihvatiti. Mnogi će tek sada shvatiti da imaju još neke talente.

ZDRAVLJE&SAVJET: Obuzdajte svoju potrebu za akcijom pod svaku cijenu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BIK

KARIJERA: Sazrela vam je ideja o tome kako zabaviti i zavesti jednu osobu do koje vam je stalo, pa ćete se potruditi to i učiniti. Vjerojatno ćete uspjeti, ali pod uvjetom da prihvatite i neki kompromis i da ne skačete na svaku provokaciju. Bit će ih i dalje.

KARIJERA: Ništa nije slučajno, pa ni to da se baš vama događa mnogo toga što vas možda zbunjuje. Ipak, nije ni tako loše, jer polako hvatate konce u svoje ruke. To će ići postepeno. Zato ne žurite, nego idite korak po korak. Držite se pravila posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sve će kasnije doći na svoje mjesto.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Vedrina, pozitivan duh, šarm i uživanje u malim stvarima – sve će to obilježiti vaš privatni život ovih dana. Zato se ne brinite oko sitnica, one nisu toliko važne. Radije uživajte u onom što imate i živite. Neki će maštati.

KARIJERA: Bit će previše želja i premalo prilika za njihovo trenutačno ostvarenje. Vaše ambicije nisu male, ali okolnosti će vas navoditi na nužnu suradnju s drugima. Vrijeme je dobro za planiranje novih poteza, ali realizacija će možda malo pričekati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte biti nestrpljivi.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RAK

LJUBAV: Vjerojatno ćete se osjećati pomalo usamljeno ili ćete sanjariti na javi. Primirite se i povucite u tišinu i meditaciju. Ne očekujte baš mnogo više od onog što trenutačno imate. Tako ćete najbolje održati solidan status quo.

KARIJERA: Okolnosti, ljudi i događaji sve će vas više navoditi na to da trebate poraditi na svom profesionalnom razvoju i stručnom usavršavanju. Niste baš perfekcionist po prirodi, ali ćete potražiti sve informacije koje bi vam u tome mogle pomoći.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istina je cjelina.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

LAV

LJUBAV: Sve ćete se više baviti svojim privatnim životom i žudjeti za ljubavlju. Mali nesporazumi ili greške u koracima bit će prolaznog karaktera. Većina toga ipak će vam ići na ruku, pa se potrudite izaći van i potražiti društvo ako ste još sami.

KARIJERA: Oni koji traže posao mogli bi biti pozvani na razgovor koji obećava. Nije isključeno da posao dobiju. Oni koji već rade bit će skloni pokazivati emocije na radnom mjestu ili će u svom poslu istinski uživati. Bit će zadovoljni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Potražite hobi povezan s ljudima.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Postat ćete društveniji jer će vas okolnosti navesti na to. Ipak, vaše srce vjerojatno neće biti sasvim ispunjeno. Mnogi će izlaziti zajedno u veće grupe ljudi i neće se osamljivati. Dobra zabava je zagarantirana, ali ne mnogo više od toga.

KARIJERA: Ozračje na radnom mjestu bit će dobro. Unatoč povremenom umoru, vi ćete raditi lakše. Odnosi s kolegama također će postati bolji. Male nespretnosti u vašem izražavanju nadomjestit ćete ljubaznim stavom i ozbiljnim radom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro bi vam išao individualni sport.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

VAGA

LJUBAV: Ako ste još sami i tražite ljubav, vjerojatno ćete maštati. Ovo su dani kad će većina vas prebirati po nekim davnim ljubavnim sjećanjima ili čitati između redova gledajući svoju najdražu osobu. Neće biti dosadno, no ni senzacionalno.

KARIJERA: Što god se našlo na dnevnom redu, vi ćete biti glavni koordinator posla ili diplomat koji će svojom vještinom komunikacije stvari usmjeriti onamo kao treba. Vaši potezi dobit će na značaju, pa pazite što radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bilo bi dobro otići u prirodu i tako napuniti baterije.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

ŠKORPION

LJUBAV: Vaša potreba da budete zaštićeni bit će sva jača, a uz to ide i život u tišini. Barem kad se radi o ljubavi. Više vam neće biti važne atrakcije, nego ćete uspjeti uživati u sasvim malim i običnim situacijama. To je zrelost, bilo para, bilo osobe.

KARIJERA: Ono za što se borite ispravno je, ali treba bolje surađivati s drugima. Barem sada. Neki će također gledati da usavrše svoju stručnost. Oni koji uče bit će svakako na dobitku. Studeni uče s voljom i imaju rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će planova za daleka putovanja.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

STRIJELAC

LJUBAV: Pred vama su dobri ljubavni dani. Ako je zapelo između vas i partnera, sad ćete se oboje otvoriti i opet početi nalaziti zajednički jezik. Bit će još povremenih neprimjerenih ponašanja, ali to će biti zanemarivo. Bit ćete i prijatelji.

KARIJERA: Izgledni su novi zahtjevi od strane vaših nadređenih. Tek sad ćete vidjeti da i oni mogu biti i te kako ambiciozni. Također će isplivati rezultati jednog vašeg prethodnog rada koji će vam podići rejting u radnom okruženju. Od vas se očekuje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svima jasni.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

JARAC

LJUBAV: Neki će konačno uspjeti otvoriti svoje srce i osloboditi se prepreka ili frustracija koje su ih kočile. Bit će to velik korak prema naprijed u vašim osobnim odnosima. Druga strana će vas podržati i voljeti. Samci će ljubav tražiti kroz razmjenjuj ideja.

KARIJERA: Sve ćete se više surađivati s mladima ili ćete nove osobe uvoditi u posao. To će vam donositi osvježenje i radost. Također će ojačati korespondencija, a količina mailova bit će povećana. Razlučite o čemu treba komunicirati, a o što se podrazumijeva.

ZDRAVLJE&SAVJET: Male nervoze i brige.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Igrat ćete na kartu naivnosti, nonšalancije i šarma. To će vam zapravo najbolje ići od ruke u privatnom životu. Ako pokušate malo ozbiljnije razgovarati s drugom stranom, naići ćete na vlastiti kaos. Ili obratno. Zato šutite i jednostavno volite.

KARIJERA: Neki će vjerovati da imaju posebne talente, ali će u sudaru s realnošću uvidjeti da ih ipak nemaju. Otuda će se smijati sami sebi ili će otrpjeti poneku frustraciju. Brzo će nastaviti dalje sa zrelijim spoznajama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne budite materijalist. Duh pokreće sve.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RIBE

LJUBAV: Bit ćete aktivni u stvaranju kontakata, pa ako ste još sami, brzo ćete nekog naći. Barem za ugodno poznanstvo. Mladi među vama dobro će se zabavljati, no bez dubljih ljubavnih pretenzija. Svi će trpjeti provokacije ili kritike druge strane.

KARIJERA: Sanjat ćete o kvalitetnijem poslu i većim pravima. To nije nemoguće, ali prvo treba odraditi ono što vam je dato. Suradnja će i dalje biti ključ vaše uspjeha. Slušajte druge, budite kooperativni, pa će i oni vas podržavati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite male brige i nervoze.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

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