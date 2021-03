Koliko često mijenjate pidžamu? Stručnjaci otkrili kada bi trebalo

S obzirom da je nose samo tijekom noći, mnogi ljudi misle da pidžamu ne treba prati prečesto, ali stručnjaci za pranje odjeće iz IceWear tvrtke kažu da je to potpuno pogrešan stav i navika.



Kako prenosi The Sun, rekli su da bi pidžamu čak trebalo prati češće nego traperice i majice - i to svaka tri do četiri dana. U najgorem slučaju, treba je oprati jednom tjedno.

Harpa Gretarsdóttir, stručnjakinja za modni marketing objasnila je da se pidžama ubraja u donje rublje koje nosimo šest do osam sati tijekom noći, a iako smo netom prije oblačenja otuširani, znojimo se i tako stvaramo idealno mjesto za bakterije.



Ako se pojačano znojite, Harpa kaže da pidžamu trebate mijenjati svaku večer, a ako se tuširate prije spavanja možete je mijenjati jednom tjedno. Ipak, najbolja opcija je presvući se u novu svaka tri do četiri dana kako biste izbjegli kožne bolesti, osip te stvaranje bakterija.

